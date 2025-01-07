Сколько должны спать кошки и собаки?

0:41 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Сон играет ключевую роль в поддержании здоровья организма и стабильности психического состояния, пояснила зоопсихолог Наталья Олеговна Левченко.

Фото: Канал /t.me/moyavetklinika by Скриншот видео канала t.me/etzvezdets, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Собака

Проведите подсчёт, сколько часов спят ваши питомцы, учитывая ночное время:

— Для щенков, котят и пожилых животных норма сна составляет 18-20 часов в сутки.

— Взрослые кошки и собаки спят от 14 до 18 часов, в зависимости от породы.

Если животное спит меньше, это может свидетельствовать о перегрузке нервной системы. В таком случае необходимо обратиться к специалисту для выявления причин.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



