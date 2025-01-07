Сколько должны спать кошки и собаки?

Сон играет ключевую роль в поддержании здоровья организма и стабильности психического состояния, пояснила зоопсихолог Наталья Олеговна Левченко.
Проведите подсчёт, сколько часов спят ваши питомцы, учитывая ночное время:
— Для щенков, котят и пожилых животных норма сна составляет 18-20 часов в сутки.
— Взрослые кошки и собаки спят от 14 до 18 часов, в зависимости от породы.
Если животное спит меньше, это может свидетельствовать о перегрузке нервной системы. В таком случае необходимо обратиться к специалисту для выявления причин.
Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
Анис — это семена многолетнего растения, которое впервые начали выращивать в Египте и на Ближнем Востоке около 2000 года до нашей эры. Позже его завезли в Европу благодаря целебным свойствам.