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Как правильно поить кошек и собак?

1:37
Зоосфера

Правильно поить домашних животных не менее важно, чем правильно их кормить.

Кошка
Фото: flickr.com by Эйприл Киллингсворт, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Кошка

Основные правила

— Вода всегда должна быть доступна вашему питомцу, свежая и чистая. Меняйте её как можно чаще, насколько это возможно.

Сколько наливать воды?

Потребности каждого животного индивидуальны, но в среднем кошки и собаки должны получать до 50 граммов воды на килограмм веса в сутки. В жаркую погоду этот объём нужно увеличить и менять воду как можно чаще.

— Фильтрованная или бутилированная вода предпочтительнее воды из-под крана.

— Пластиковая посуда негигиенична, поэтому выбирайте миски из стекла, керамики или металла.

Особенности поения кошек

— Напоить кошку может быть сложнее, чем собаку. Эти питомцы очень требовательны не только к качеству воды, но и к её подаче.

— Многие кошки предпочитают пить из-под крана, потому что проточная вода кажется им более свежей. Кроме того, движение и журчание воды включают в их жизнь элемент охоты.

— Кошкам не нравится, когда их усы касаются воды. Это ещё одна причина, почему они любят водопроводные краны и фонтанчики.

— Кошка может игнорировать маленькую миску, но с удовольствием будет пить из широкой и глубокой ёмкости.

— И ещё один секрет: как очень чистоплотные животные, кошки могут отказываться пить из миски, которая находится рядом с едой. Поэтому источник воды (а лучше несколько) нужно разместить в другой части дома.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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