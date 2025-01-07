5 удивительных мотыльков России, которые впечатляют не хуже тропиков

3:09 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Экзотика

Знаете ли вы, что самые необычные и яркие бабочки могут быть прямо у нас под носом, а не в далёких тропиках? Мы часто думаем, что экзотические виды, такие как яркие мотыльки и странные рыбы, обитают только в экваториальных джунглях или глубоких океанских безднах. Но это далеко не так! В России можно встретить удивительные мотыльки, которые стали бы украшением любых тропиков. Вот пять таких представителей.

Фото: commons.wikimedia.org by Serg Vishnevskiy, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Мотылек

1. Бражник мёртвая голова

Этот мотылёк — один из самых крупных в Европе, с размахом крыльев до 13 сантиметров! Но настоящая изюминка — это череп на его спинке, который может напугать человека. Однако, этот рисунок — просто эволюционная шутка. Мёртвая голова известна не только внешним видом, но и своими миграциями. Летя с севера России в Кавказские горы, этот маленький путешественник преодолевает более 4000 километров, несмотря на проливные дожди и сильные ветра. Его полет — это настоящее чудо, так как он использует механизмы ориентации, которые нам ещё не до конца понятны.

2. Языкан обыкновенный

Этот мотылёк ещё называют "колибри Старого Света". Он очень похож на настоящую колибри: оба насекомых пьют нектар на лету, используя длинный хоботок. Языкан обыкновенный может разгоняться до 80 км/ч и делать 70 взмахов крыльями в секунду! Эти бабочки обитают в разных уголках мира, от российской тайги до тропиков Африки и Азии.

3. Пяденица ольховая

Маленькая фея российских лесов, пяденица ольховая, удивляет своим внешним видом. С её окраской, напоминающей осенние листья, найти её в лесу — настоящая задача. Однако её гусеницы совершенно не скрывают свою агрессивность, являясь вредителями для лиственных деревьев.

4. Брамея

Эта бабочка, с размахом крыльев до 13 сантиметров, выглядит красиво, но её личинки могут испугать своим видом. Они напоминают странных паразитов, с несколькими узловатыми щупальцами. Брамеи обитают в Приморье и Хабаровском крае, а также на юго-востоке Амурской области.

5. Японский дубовый шелкопряд

Этот шелкопряд, известный своим диким шёлком — дюпионом, способен создавать прочные и эластичные ткани. Дубовый шелкопряд не одомашнился и до сих пор существует в дикой природе. Его способность к адаптации делает его популяцию устойчивой даже за пределами её ареала.

Эти бабочки — лишь небольшая часть того богатства, которое можно найти в России. Мы часто не замечаем удивительных существ, которые находятся совсем рядом, потому что привыкли к их присутствию. Но стоит остановиться и обратить внимание — и перед вами откроется настоящий мир чудесных мотыльков.

Уточнения

Чешуекры́лые или ба́бочки (лат. Lepidóptera, от др.-греч. λεπίς, род. п. λεπίδος — чешуя и πτερόν — крыло), — отряд насекомых с полным превращением, наиболее характерная особенность представителей которого — наличие густого покрова хитиновых чешуек (уплощённых волосков) на передних и задних крыльях (при этом чешуйки расположены как на жилках, так и на крыловой пластинке между ними).

