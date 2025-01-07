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Змеи и их яды: почему некоторые опасны, а другие нет

2:22
Зоосфера » Экзотика

Змеи — удивительные и опасные существа, чьи яды могут быть смертельными. Но чем же они отличаются, если порой кажется, что действие яда у разных змей схоже? Оказавшись в числе их жертв, можно столкнуться с разными последствиями. Например, все знают, как опасна мамба, но знаете ли вы, что её яд — это не единственный опасный среди змей?

Змея
Фото: commons.wikimedia.org by Smacdonald (talk), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Змея

Сегодня на Земле существует более 4000 видов змей, и около 800 из них ядовиты. Одни, как мамба, могут убить человека одним укусом, а другие лишь вызовут аллергию. Но что удивительно: яды разных змей могут быть схожи по составу, хотя последствия от их укусов могут сильно отличаться. Как же это возможно?

Разделим яды змей на две основные группы

Первая — нейротоксические яды. Они воздействуют на нервную систему, нарушая связь мозга с остальными органами. Результат — отказ многих органов, а смерть наступает из-за остановки дыхания, когда легкие перестают качать кислород в кровь. Такие яды встречаются у кобр, мамб и морских змей.

Вторая группа — гемовазотоксические яды. Они нацелены на кровеносную систему, разлагая ткани, воздействуя на сосуды и нарушая свёртываемость крови. Некоторые змеи, например, гадюки, имеют такие яды, но у них есть и другой механизм: они могут загустить кровь до состояния тромба.

Но почему же одни змеи смертельны, а другие — не так опасны

Здесь всё зависит от концентрации яда, которая измеряется с помощью показателя LD50. Чем ниже этот показатель, тем смертоноснее яд. Например, тайпан Маккоя считается самой ядовитой змеёй на планете, в то время как гадюка — относительно безопасна, хотя и может иметь достаточно много яда.

Наконец, не стоит забывать, что реакция на укус может быть разной у разных людей. Зависит от состояния здоровья, возраста, хронических заболеваний и даже того, что было съедено на завтрак. Так, один человек может умереть от укуса гадюки, если его организм окажется сильно чувствителен к яду, а другой — спокойно продолжит свою прогулку, не заметив укуса.

Уточнения

Зме́и (лат. Serpentes) — подотряд класса пресмыкающихся отряда чешуйчатые.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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