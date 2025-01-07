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Почему собачья улыбка может быть опасной и как это понять

2:29
Зоосфера » Собаки

Как часто люди видят собаку, которая "улыбается", и сразу решают её погладить. Но что скрывается за этой милой улыбкой? Часто за безобидным выражением лица может скрываться стресс или даже агрессия. Важно понимать, что собачья улыбка — не всегда признак дружелюбия.

Две собаки
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Две собаки

Разновидности "неулыбок" у собак

Самая распространённая ошибка — путать напряжённую "улыбку" с радостью. Уголки губ при этом прижаты к ушам, уши прижаты, глаза щурятся. Это может выглядеть мило, но на самом деле собака чувствует себя некомфортно и не готова к общению. Она будет следить за вами глазами, а если вы продолжите настойчиво подходить, может начать рычать или показывать зубы. Если в этот момент не отступить, собака вполне способна укусить.

Второй тип "неулыбки" встречается, когда собака просто отдыхает. У неё широко открыта пасть, язык свисает, а уголки губ растянуты. Это может быть знаком усталости и желания просто отдохнуть. Если попытаться погладить такую собаку, она либо воспримет это как проявление заботы, либо отреагирует сдержанно, показывая признаки напряжения, такие как "китовий глаз" и тяжёлое дыхание.

Чтобы избежать неприятных ситуаций, кинологи рекомендуют придерживаться правила трёх секунд. Важно время от времени делать паузы, чтобы понять, как собака воспринимает ваше внимание. Если животное продолжает активно взаимодействовать, значит, ему комфортно. В противном случае лучше оставить его в покое.

Когда собака действительно улыбается

Теперь приятная новость: собаки умеют действительно улыбаться! Настоящая собачья улыбка — это крокодилий оскал, при котором верхняя губа и нос приподнимаются, показывая передние зубы. Такой жест не стоит путать с оскалом. В отличие от агрессии, в этом случае задние зубы остаются скрытыми, и уши собаки стоят торчком или отведены назад. Такой "покорной ухмылкой" собака сообщает: "Я рад тебя видеть и не причиню тебе вреда!" Её хвост будет весело вилять, а животное может прыгать или крутиться вокруг вас, прося внимания.

Теперь, вооружившись этими знаниями, вы точно сможете отличить собачью улыбку от агрессии и избежать неприятных сюрпризов.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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