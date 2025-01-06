Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мощные руки со стальным хватом: упражнения, чтобы развить силу
Техосмотр по требованию ГИБДД: что делать, если выписали предписание
Индонезия присоединилась к БРИКС
Аэрозольная краска: как избавиться от следов на всех поверхностях
Этот фруктовый напиток заменит вам ужин
Новый сценарий жизни: как на Земле зародились первые молекулы ДНК
Секреты ухода за зоной декольте, которые каждая женщина должна знать
Долговая зависимость Молдавии — куда уходят кредитные средства
Подготовка к дальнему путешествию: как не стать жертвой усталости

Какие жизненные испытания беспокоят собак и как им помочь?

1:21
Зоосфера

С точки зрения собаки, в жизни есть два самых больших испытания. И оба связаны с любимыми хозяевами.

Французский бульдог
Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Французский бульдог

1. Люди уходят на весь день. Это тяжело, сердце разбивается, лапы опускаются, но можно привыкнуть и выспаться.

2. Люди целыми днями сидят дома. Вроде хорошо, но что с ними делать? Спокойно проспать весь день не получится.

На зимних праздниках наши четвероногие друзья сталкиваются со второй ситуацией. Как же им помочь?

Старайтесь не нарушать режим собаки. Пусть он остаётся привычным. Следите за тем, чтобы пёс полноценно спал ночью и днём, ел и гулял в своё обычное время.

Используйте выходные как идеальное время для обучения питомца. Интерактивные игрушки, новые команды и другие интеллектуальные нагрузки не только развивают, но и помогают устать, что тоже способствует крепкому сну.

Вы сейчас не заняты, поэтому не отказывайтесь от долгих и насыщенных прогулок. Если ваша собака любит бывать в общественных местах, можно сходить в дог-френдли кафе или даже музей.

Если же не любит, лучше избегать сюрпризов и поддерживать размеренное и предсказуемое домоседство.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Древнейший живой организм продолжает расти и развиваться
Наука и техника
Древнейший живой организм продолжает расти и развиваться Аудио 
В Китае заявили о консенсусе России и США насчёт доллара
Экономика и бизнес
В Китае заявили о консенсусе России и США насчёт доллара Аудио 
Как стареют собаки: признаки и рекомендации для владельцев
Домашние животные
Как стареют собаки: признаки и рекомендации для владельцев Аудио 
Популярное
Яна Рудковская показала сказочные интерьеры своего дома в новогоднем декоре

Продюсер Яна Рудковская похвасталась тем, как украсила свой дом к Новому году.

Яна Рудковская показала сказочные интерьеры своего дома в новогоднем декоре
Соседство, которое губит огурцы — что не стоит сажать рядом
Соседство, которое губит огурцы — что не стоит сажать рядом
Какие растения любят мульчирование опилками? Запомните этот список
Юрий Лоза высмеял тексты хитов Лазарева, Долиной, Киркорова на Песне года
Итоги года: климатическая конференция покинула Баку и переезжает на Амазонку Игорь Лавровский Сговор Зеленского, Трампа и Макрона: кто и зачем перекрыл газ из России в ЕС? Юрий Бочаров Что наступивший год готовит России: конец Гордиеву узлу Виктор Пахомов
Эксперты объяснили, почему нельзя ставить кошачьи миски с кормом и поилки рядом
Белые кроссовки больше не в моде: откройте для себя новые тренды лета 2025
Этот прибор придёт микроволновке на смену уже в ближайшем будущем
Этот прибор придёт микроволновке на смену уже в ближайшем будущем
Последние материалы
Новый сценарий жизни: как на Земле зародились первые молекулы ДНК
Секреты ухода за зоной декольте, которые каждая женщина должна знать
Какие жизненные испытания беспокоят собак и как им помочь?
Долговая зависимость Молдавии — куда уходят кредитные средства
Подготовка к дальнему путешествию: как не стать жертвой усталости
Развенчиваем миф об антидепрессантах: вот почему на самом деле они не вызывают привыкания
Как приготовить торт Три стакана всего за пару часов
Ваш спатифиллум снова зацветет: вот как это сделать
Облизывание лица собакой: почему это может быть опасно?
Эта растяжка сделает из вас свежего огурчика: упражнения для утренней зарядки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.