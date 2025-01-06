Какие жизненные испытания беспокоят собак и как им помочь?

1:21 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

С точки зрения собаки, в жизни есть два самых больших испытания. И оба связаны с любимыми хозяевами.

Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Французский бульдог

1. Люди уходят на весь день. Это тяжело, сердце разбивается, лапы опускаются, но можно привыкнуть и выспаться.

2. Люди целыми днями сидят дома. Вроде хорошо, но что с ними делать? Спокойно проспать весь день не получится.

На зимних праздниках наши четвероногие друзья сталкиваются со второй ситуацией. Как же им помочь?

Старайтесь не нарушать режим собаки. Пусть он остаётся привычным. Следите за тем, чтобы пёс полноценно спал ночью и днём, ел и гулял в своё обычное время.

Используйте выходные как идеальное время для обучения питомца. Интерактивные игрушки, новые команды и другие интеллектуальные нагрузки не только развивают, но и помогают устать, что тоже способствует крепкому сну.

Вы сейчас не заняты, поэтому не отказывайтесь от долгих и насыщенных прогулок. Если ваша собака любит бывать в общественных местах, можно сходить в дог-френдли кафе или даже музей.

Если же не любит, лучше избегать сюрпризов и поддерживать размеренное и предсказуемое домоседство.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



