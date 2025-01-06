Облизывание лица собакой: почему это может быть опасно?

1:51 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Облизывание — это проявление привязанности питомца к хозяину и способ общения с ним и с сородичами. Мать облизывает щенка, чтобы очистить его и сблизиться с ним, а взрослая собака естественным образом копирует и наследует это поведение.

Фото: flickr.com by Mike Baird, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Собака

Конечно, зоонозы, передающиеся от животных, обычно возникают в результате укусов, а не облизывания. Бактерии, вирусы или паразиты в ротовой полости собаки не представляют большого риска для здорового человека.

Однако, кроме риска быть укушенным, при чувствительной коже, аллергии или снижении иммунной системы облизывание может привести к покраснению, раздражению или инфекции. С точки зрения гигиены, не стоит позволять собаке лизать лицо.

Также собака может наглотаться вредных веществ с вашей кожи, таких как косметика, средства гигиены или солнцезащитный крем.

Как избежать такого поведения?

Не стоит кричать или наказывать собаку за естественное проявление привязанности. Облизывание лица может означать покорное или успокаивающее поведение.

Кроме того, собаки, как и многие другие животные, воспринимают мир через запахи. Поэтому они реагируют на участки тела, которые больше всего пахнут, такие как ступни, руки и лицо.

Если собака облизывает вас, чтобы привлечь внимание, игнорируйте её и подождите, пока она успокоится. Можно отвлечь питомца игрушкой для жевания или ковриком с арахисовым маслом.

Вознаграждайте собаку за правильное поведение и проводите время вместе, чтобы укрепить узы. Если облизывание становится чрезмерным или несвоевременным, обратитесь к дрессировщику собак.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



