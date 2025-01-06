На берегу Балтийского моря обнаружили животное, которого там быть не могло

1:31 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В Балтийском море можно встретить множество живых существ, но кальмаров здесь не должно быть. Однако недавно на пляже в Германии был обнаружен мёртвый экземпляр этого головоногого моллюска, что стало неожиданностью для исследователей и профессионалов.

Фото: commons.wikimedia.org by Ханс Хиллеверт, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Кальмар

Мёртвый моллюск был обнаружен палеонтологом-любителем Томасом Фрейбергом на скалах близ города Вангельс, расположенного примерно в 100 километрах к северо-востоку от Гамбурга. Впервые этот моллюск был сфотографирован неизвестной женщиной. Уже тогда животное было мёртвым.

"Он хорошо сохранился, будто, прошла только одна ночь с момента его гибели", — сказал Фрейберг немецкому телевидению NTV.

Он утверждает, что это был летающий кальмар, разновидность моллюска, который обычно обитает в Средиземном море. Страна его происхождения — Албания или Хорватия. По данным сервера ScienceDirect, этот вид достигает размеров от 20 до 30 сантиметров, весит 350 граммов и живёт максимум шесть месяцев.

"Миграцию в Балтийское море, вероятно, можно объяснить притоком глубоководных вод через один из поясов", — пояснил биолог Торстен Ройш.

Этот и другие виды кальмаров, по его словам, исторически обитали на границе Балтийского моря. Он утверждает, что животное может комфортно выживать в водах Балтики, поскольку этот вид обладает высокой экологической адаптивностью.

Уточнения

Га́мбург — город на севере Германии. Как Во́льный и ганзе́йский город Га́мбург является одной из земель (до 1918 года одним из штатов) Германии.

