В США около половины отравлений кошек и собак приходится на кокаин

4:04 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Американское исследование, опубликованное в журнале JAMA Network Open в конце декабря 2024 года, показало, что домашние животные всё чаще подвергаются воздействию стимуляторов в своих домах. Это вызывает опасения по поводу здоровья кошек и собак, а также безопасности окружающей среды.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кошка и собака

Оррин Уэр из Университета Северной Каролины и Рене Шмид из службы помощи при отравлениях домашних животных проанализировали звонки в международный центр, специализирующийся на лечении отравлений животных, Pet Poison Helpline с 2019 по 2023 год. Примечательно, что изучаемый период соответствует пандемии COVID-19 и ограничениям, в которых многие люди проводили больше времени дома.

Учёные задокументировали возраст животных в месяцах, вес, географический регион вызова (Канада и США), а также данные ежегодного подсчёта. Таким образом, исследователи рассчитали годовой процент вариаций. Анализ был построен на потенциальном воздействии кокаина или метамфетамина на кошек (63 сообщения) и собак (433 сообщения).

Хотя результаты не показали значительного увеличения количества домашних животных, контактировавших с метамфетамином, они выявили угрожающий рост сообщений о воздействии кокаина. Фактически, для кошек годовая вариация составляет 52%, а для собак — 39%.

Любопытные по своей природе домашние животные проглатывали или вдыхали (исследование не указывает точные условия воздействия) эти запрещённые наркотики, оставленные их владельцами в доме.

Учёные предупреждают, что "животные очень чувствительны к стимулирующим и симпатомиметическим эффектам кокаина и метамфетамина". И уточняют, что "любой уровень воздействия следует рассматривать как повод для беспокойства. Существует риск серьёзной интоксикации и смерти животного даже при агрессивном медицинском лечении".

Действительно, употребление кокаина вызывает неврологические расстройства у кошек и собак. Симптомы включают чередование фаз депрессии и возбуждения, тремор, сонливость, беспокойство и рвоту. Таким образом, наркотическое отравление может иметь драматический исход для животного, в том числе летальный.

"Важность ветеринарной медицины нельзя недооценивать, поскольку кошки и собаки являются фактически членами семьи, часто обеспечивая комфорт и эмоциональную поддержку, подчёркивая внутреннюю связь между здоровьем человека и животных", — говорится в исследовании.

Результаты работы американских коллег вызывают беспокойство и во Франции, учитывая последнее исследование Французской обсерватории по наркотикам и тенденциям к привыканию (OFDT), опубликованное в июне 2024 года. Согласно данным отчёта: "в период с 1992 по 2023 годы употребление кокаина выросло в десять раз, с 0,3% до 2,7%.

Таким образом, кокаин является наиболее потребляемым незаконным наркотиком после каннабиса. Опрос также показывает, что почти каждый десятый взрослый (9,4%) употреблял его хотя бы один раз в жизни". И увеличение потребления этого вещества во Франции повышает риск отравления кошек и собак с опасными последствиями для их здоровья и жизни.

Эти исследования имеют важное значение для повышения уровня осведомлённости о потенциальных последствиях употребления запрещённых стимуляторов для питомцев. Их результаты служат предупреждением владельцам, чтобы они держали эти вещества подальше от своих кошек и собак.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



