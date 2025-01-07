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Петухи оказались умнее, чем принято об этом думать. Результаты исследования

1:26
Зоосфера

В эксперименте использовался модифицированный "Тест на отметку", распространенный метод проверки, включающий в себя нанесение цветной метки на голову петуха, которую он может видеть только в зеркале.

Курица и петух
Фото: commons.wikimedia.org by JTdale, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Курица и петух

Исследователи стремились определить, могут ли петухи узнавать себя в зеркале, что часто связано с более высокими когнитивными способностями.

Как это тестировалось

В ходе теста наблюдалась реакция петухов на зеркало в присутствии как сородича (другого петуха), так и проецируемого изображения хищной птицы.

Результаты испытаний показали, что петухи издают больше тревожных криков при столкновении как с сородичем, так и с хищной птицей, демонстрируя распознавание потенциальной угрозы.

Интересно, что когда было введено зеркало, петухи издавали меньше тревожных криков, предполагая нюансированную реакцию, которая подразумевала, что они не приняли свое отражение за другого петуха, возможно, узнали себя.

Специалисты предполагают, что проведение тестов на самораспознавание в экологически значимом контексте, например, при реагировании на хищника, может дать более надежные результаты по сравнению с традиционными методами.

Этот эксперимент бросает вызов предыдущим предположениям о когнитивных способностях кур, в частности петухов, проливая свет на их потенциал самоузнавания.

Уточнения

Пету́х (др.-рус. кꙋръ) — самец курицы; в общем смысле, самцы всех птиц отряда курообразных.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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