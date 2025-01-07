Интересные факты о мурчании кошек. Новое исследование

1:25 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Исследование

Недавнее исследование, проведенное ученым Кристианом Т. Хербстом из Венского университета, опубликованное в журнале Current Biology, раскрыло новые подробности о том, как кошки издают свои мурлыкающие звуки. Кошки известны тем, что издают различные звуки, такие как мяуканье, и они обычно исходят из их голосового аппарата или гортани. Тем не менее кошачье мурлыканье считалось особенным, так как оно производится уникальным способом.

Фото: https://www.flickr.com/photos/kevenlaw/2128446368/ by Keven Law from Los Angeles, USA, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Кошка

Процесс мурчания

Прошлые исследования показали, что мурлыканье создается мышцами голосовых связок, сокращающимися и расслабляющимися в цикле, контролируемом мозгом.

Новое исследование, проведенное в контролируемом лабораторном эксперименте, ставит под сомнение эту идею. Оно показывает, что кошки могут издавать свои мурлыкающие звуки без этой циклической мышечной активности, подобно тому, как человек издает "скрипучий голос".

Исследование предполагает, что специальная "подушечка" в голосовых связках кошки может быть ответственна за производство этих низкочастотных мурлыкающих звуков.

Это открытие бросает вызов прежним представлениям о том, как кошки мурлыкают, и требует дополнительных исследований, чтобы полностью понять эту кошачью вокализацию.

Уточнения

Мурлы́канье (урча́ние) — издаваемый большинством видов кошачьих и некоторыми виверровыми негромкий жужжащий звук, сопровождающийся ощутимой вибрацией на некоторых участках поверхности тела.

