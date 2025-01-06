Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как сделать творожную запеканку пышной и ароматной
Фолиевая кислота: правда ли она улучшает здоровье волос
Почему подушки становятся жёлтыми: что вызывает пятна и как их удалить
Сознание за гранью жизни: что видят люди во время клинической смерти
Злоупотребление стероидами: риски о которых важно знать
На берегу Балтийского моря обнаружили животное, которого там быть не могло
Как избавиться от сухости и трещин на стопах: советы для зимы
Как бумажное полотенце может спасти автомобиль в зимний период
Эмираты вводят обязательное генетическое тестирование перед браком

Три породы собак, которых не стоит заводить в квартире

2:04
Зоосфера

Хотя собаки считаются лучшими друзьями человека, не все породы подходят для содержания в домашних условиях. Некоторые из них требуют особых условий, которые трудно обеспечить в квартире. Вот три породы, которые эксперты не рекомендуют заводить в домашних условиях.

Чихуахуа
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Чихуахуа

1. Кавказская овчарка: мощь и инстинкты защитника

Эти собаки славятся своей силой и природной способностью справляться даже с крупными хищниками, такими как волки и медведи. Инстинкты защитника у кавказской овчарки очень сильны: она ревностно охраняет свою территорию и семью. Однако такой темперамент может стать проблемой в квартире, где недостаточно места для её энергии, а контакты с чужаками могут вызывать нежелательные реакции.

2. Сибирский хаски: бесконечная энергия

Хаски — выносливые и активные собаки с невероятным запасом энергии. Они требуют регулярных и длительных прогулок, физической нагрузки и простора. В условиях городской квартиры, особенно при недостатке движения, они начинают скучать, что может привести к разрушительному поведению и проблемам в поведении.

3. Чихуахуа: маленькие, но с характером

На первый взгляд, чихуахуа кажутся идеальными собаками для квартиры из-за своих небольших размеров. Но их характер способен преподнести немало сюрпризов. Эти собаки отличаются упрямством, плохо поддаются дрессировке и склонны к громкому лаю. Несмотря на свои размеры, они требуют большого терпения и внимания.

Воспитание и исключения

Каждая собака уникальна, и её поведение во многом зависит от воспитания. Опытные хозяева с достаточным терпением могут адаптировать даже самых непростых собак к жизни в квартире. Но важно понимать, что содержание таких пород требует больших усилий, чем уход за более спокойными и адаптированными для городской среды собаками.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как стареют собаки: признаки и рекомендации для владельцев
Домашние животные
Как стареют собаки: признаки и рекомендации для владельцев Аудио 
Яна Рудковская показала сказочные интерьеры своего дома в новогоднем декоре
Шоу-бизнес
Яна Рудковская показала сказочные интерьеры своего дома в новогоднем декоре Аудио 
Глубоководной камере удалось сделать первую в истории запись неуловимых морских хищников
Домашние животные
Глубоководной камере удалось сделать первую в истории запись неуловимых морских хищников Аудио 
Популярное
Яна Рудковская показала сказочные интерьеры своего дома в новогоднем декоре

Продюсер Яна Рудковская похвасталась тем, как украсила свой дом к Новому году.

Яна Рудковская показала сказочные интерьеры своего дома в новогоднем декоре
Соседство, которое губит огурцы — что не стоит сажать рядом
Соседство, которое губит огурцы — что не стоит сажать рядом
Какие растения любят мульчирование опилками? Запомните этот список
Юрий Лоза высмеял тексты хитов Лазарева, Долиной, Киркорова на Песне года
Итоги года: климатическая конференция покинула Баку и переезжает на Амазонку Игорь Лавровский Сговор Зеленского, Трампа и Макрона: кто и зачем перекрыл газ из России в ЕС? Юрий Бочаров Что наступивший год готовит России: конец Гордиеву узлу Виктор Пахомов
Эксперты объяснили, почему нельзя ставить кошачьи миски с кормом и поилки рядом
Белые кроссовки больше не в моде: откройте для себя новые тренды лета 2025
Юрию Шатунову установили памятную доску на его малой родине
Юрию Шатунову установили памятную доску на его малой родине
Последние материалы
Почему подушки становятся жёлтыми: что вызывает пятна и как их удалить
Сознание за гранью жизни: что видят люди во время клинической смерти
Злоупотребление стероидами: риски о которых важно знать
На берегу Балтийского моря обнаружили животное, которого там быть не могло
Три породы собак, которых не стоит заводить в квартире
Как избавиться от сухости и трещин на стопах: советы для зимы
Как бумажное полотенце может спасти автомобиль в зимний период
Эмираты вводят обязательное генетическое тестирование перед браком
Инаугурационный фонд Трампа собирает миллионы
Не упустите шанс вернуть грядкам плодородие: проверенные советы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.