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6 главных причин, почему кошка неожиданно может напасть на вас

1:11
Зоосфера

Игривость

Кошки любят играть, и иногда они могут быть слишком взволнованы во время игры. Они могут наброситься или отмахнуться, не желая причинить вам боль.

Бенгальская кошка
Фото: flickr. com by Rosana Prada, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Бенгальская кошка

Чрезмерная стимуляция

Кошки могут перевозбуждаться во время ласки. Если вы заметили, что у вашей кошки подергивается хвост или уши поджимаются, это может быть признаком того, что ей нужен перерыв.

Территориальное поведение

Кошки — территориальные животные, и если они чувствуют угрозу или если кто-то или что-то входит в их пространство, они могут отреагировать оборонительно.

Проблемы со здоровьем

Если ваша кошка испытывает боль или плохо себя чувствует, она может неожиданно наброситься. Очень важно следить за любыми признаками болезни или дискомфорта.

Перенаправленная агрессия

Ваша кошка может перенаправить свою агрессию на вас, если она расстроена чем-то другим, но не может добраться до причины своего разочарования.

Недостаточная социализация

Кошки, которые не были должным образом социализированы с людьми или другими животными, могут испытывать трудности с пониманием того, как играть без использования когтей.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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