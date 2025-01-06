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7 причин, почему кошки могут поменять свой окрас

1:30
Зоосфера

Солнечный свет

Точно так же, как человеческие волосы могут светлеть на солнце, шерсть кошки тоже может светлеть. Воздействие солнца может сделать их шерсть немного светлее.

Кошка
Фото: commons.wikimedia.org by K B, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Кошка

Возраст

По мере взросления шерсть кошек может менять цвет. Котята часто имеют другой цвет шерсти, чем взрослые кошки. Это нормально, и это часть их естественного развития.

Сезонные изменения

У некоторых кошек есть так называемая "сезонная шерсть". В разное время года их мех может становиться светлее или темнее. Это чаще встречается у определенных пород.

Здоровье

Если кошка плохо себя чувствует или у нее есть проблемы со здоровьем, это может повлиять на качество и цвет ее шерсти. Здоровая кошка обычно имеет блестящую и яркую шерсть.

Генетика

Гены, которые кошка наследует, играют большую роль в ее окрасе шерсти. Иногда, по мере старения кошки, ее генетический состав может влиять на изменение цвета ее шерсти.

Питание

Рацион кошки может повлиять на здоровье ее шерсти. Если кошка хорошо ест и получает правильные питательные вещества, ее шерсть, скорее всего, будет более здоровой и будет иметь естественный цвет.

Стресс или тревога

Кошки иногда могут менять цвет шерсти, если они испытывают стресс или тревогу. 

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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