7 причин, почему кошки могут поменять свой окрас

1:30 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Солнечный свет

Точно так же, как человеческие волосы могут светлеть на солнце, шерсть кошки тоже может светлеть. Воздействие солнца может сделать их шерсть немного светлее.

Фото: commons.wikimedia.org by K B, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Кошка

Возраст

По мере взросления шерсть кошек может менять цвет. Котята часто имеют другой цвет шерсти, чем взрослые кошки. Это нормально, и это часть их естественного развития.

Сезонные изменения

У некоторых кошек есть так называемая "сезонная шерсть". В разное время года их мех может становиться светлее или темнее. Это чаще встречается у определенных пород.

Здоровье

Если кошка плохо себя чувствует или у нее есть проблемы со здоровьем, это может повлиять на качество и цвет ее шерсти. Здоровая кошка обычно имеет блестящую и яркую шерсть.

Генетика

Гены, которые кошка наследует, играют большую роль в ее окрасе шерсти. Иногда, по мере старения кошки, ее генетический состав может влиять на изменение цвета ее шерсти.

Питание

Рацион кошки может повлиять на здоровье ее шерсти. Если кошка хорошо ест и получает правильные питательные вещества, ее шерсть, скорее всего, будет более здоровой и будет иметь естественный цвет.

Стресс или тревога

Кошки иногда могут менять цвет шерсти, если они испытывают стресс или тревогу.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».



