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Питание после стерилизации: как не навредить кошке

1:48
Зоосфера

После стерилизации кошки необходимо особое внимание уделить её питанию и общему состоянию. Это не просто операция, а важный этап для здоровья питомца, который требует правильного ухода.

Что нельзя делать после стерилизации:

  • Покой после наркоза. После возвращения домой кошке нужно дать время отдохнуть и прийти в себя. Убедитесь, что она отдыхает в теплом, защищённом от сквозняков месте, например, на лежанке на полу. Не стоит сразу же будить питомца или заставлять его двигаться.

  • Не кормить и не поить сразу. Даже если кошка быстро приходит в себя, не давайте ей много еды и воды сразу после операции. Рацион можно будет вернуться только на следующий день.

  • Правильный рацион. В этот период следует кормить кошку продуктами, богатыми железом, чтобы поддержать её здоровье. Но важно исключить из рациона крупы, жирное мясо, молочные продукты и сырую рыбу, так как они могут вызвать проблемы с пищеварением или привести к ожирению.

  • Следите за состоянием шва. Очень важно контролировать, чтобы шов оставался сухим и без выделений. Не пренебрегайте рекомендациями ветеринара по уходу за раной.

  • Послеоперационный риск. Обратите внимание, что стерилизованные кошки могут столкнуться с риском развития цистита и ожирения. Несоблюдение режима питания может привести к заболеваниям сердечно-сосудистой системы, печени и проблемам с опорно-двигательным аппаратом.

Для получения точных рекомендаций по диете лучше обратиться к ветеринару, который поможет составить подходящий рацион для вашего питомца.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Дмитрий Тезнев
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