Учёные раскрыли, какие черты отличают умных собак

1:21 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Учёные из Будапештского университета провели интересное исследование, чтобы выяснить, какие признаки характерны для одарённых собак. В эксперименте участвовали различные породы, и свыше 50% всех собак составили бордер-колли - порода, которая традиционно считается одной из самых умных. Помимо бордер-колли, исследование также охватило шпицев, пекинесов, корги и "дворняжек".

Фото: pixabay.com by KatrinKerou, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бордер-колли

Общий анализ повадок 41 животного показал удивительные результаты: каждый из них мог различать на слух название своей игрушки. Это удивительное умение позволяет предположить, что собаки могут ассоциировать предметы с определёнными словами.

Кроме того, исследование выявило и другие общие черты у одарённых собак. Они продемонстрировали высокую обучаемость, способность запоминать предметы и соответствующие им слова на человеческом языке, а также постепенно накапливать свой "словарный запас". Эти животные с лёгкостью усваивали новую информацию, что подтверждает их выдающиеся умственные способности.

Таким образом, исследование подтвердило, что такие черты, как способность к обучению и запоминанию, являются ключевыми признаками для определения умственных способностей собак.

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



