Как воспитывать щенка: советы для успешного начала воспитания

2:03 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Воспитание щенка - это не только долгий процесс, но и временное окно, когда закладываются важнейшие основы поведения. Чтобы вырастить послушного и воспитанного питомца, нужно начинать как можно раньше. Эксперты утверждают, что первые недели жизни щенка — это время, когда он наиболее открыт для контакта и обучения.

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Когда начинать воспитывать щенка

Не стоит откладывать воспитание щенка на более поздний возраст. Лучше всего начинать, как только щенку исполнится 3-4 недели. Это именно тот период, когда собака активно исследует мир и воспринимает новые впечатления. До 14 недель щенки находятся на пике открытости и готовы к обучению.

Как правильно воспитывать щенка

Начинайте рано. Щенок готов к обучению с 3-4 недель, и в это время важно заложить основу воспитания. Знакомьте щенка с окружающей средой. В этот период важно не только приучать его к дому, но и знакомить с внешним миром, включая людей разных возрастов и пола. Это поможет избежать проблем с социализацией в будущем. Контакты с другими животными. Щенок должен иметь возможность общаться с другими питомцами, но обязательно убедитесь, что животные здоровы и привиты. Постоянные шумы. Щенок должен привыкнуть к различным звукам, таким как шум улицы, дверной звонок или работа бытовой техники. Это поможет избежать страха перед громкими звуками в будущем. Обучение и дрессировка. Если у вас нет опыта, обратитесь к профессиональному тренеру, который проведёт занятия с вашим питомцем и поможет вам научиться правильно воспитывать щенка.

Не упустите момент, когда щенок готов воспринимать все новое. Именно в эти недели его поведение будет активно формироваться, и чем раньше вы начнёте, тем легче будет вырастить послушного и гармоничного питомца.

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



