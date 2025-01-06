Как воспитывать щенка: советы для успешного начала воспитания

Воспитание щенка - это не только долгий процесс, но и временное окно, когда закладываются важнейшие основы поведения. Чтобы вырастить послушного и воспитанного питомца, нужно начинать как можно раньше. Эксперты утверждают, что первые недели жизни щенка — это время, когда он наиболее открыт для контакта и обучения.
Когда начинать воспитывать щенка
Не стоит откладывать воспитание щенка на более поздний возраст. Лучше всего начинать, как только щенку исполнится 3-4 недели. Это именно тот период, когда собака активно исследует мир и воспринимает новые впечатления. До 14 недель щенки находятся на пике открытости и готовы к обучению.
Как правильно воспитывать щенка
Не упустите момент, когда щенок готов воспринимать все новое. Именно в эти недели его поведение будет активно формироваться, и чем раньше вы начнёте, тем легче будет вырастить послушного и гармоничного питомца.
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