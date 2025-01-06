Как правильно обращаться с холкой кошки: советы для владельцев

2:03 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Холка или загривок у кошек — это самая высокая точка их спины, расположенная между лопатками. Многие владельцы не всегда знают, где именно находится эта часть тела, но это важно как для ухода за питомцем, так и для выполнения некоторых медицинских процедур.

Где находится холка у кошек

Чтобы найти холку у кошки, нужно обратить внимание на позвоночник с задней стороны спины. Это точка перед лопатками, прямо над передними лапками. Здесь находится участок с особенно плотной и эластичной кожей, который легко прощупать пальцами. Этот участок не очень чувствителен, и кожа в нём поднимется при натягивании.

Значение холки

Холка — важная часть тела, несмотря на свою пониженную чувствительность. Травмы в этой области могут серьёзно повлиять на здоровье животного, так как эта зона играет ключевую роль в поддержке шеи и позвоночника. Кроме того, холка имеет значение при выборе ошейника, одежды и других аксессуаров для кошки. Специалисты также используют высоту холки для определения, соответствует ли рост кошки стандарту породы.

Владельцам питомцев стоит научиться определять местоположение холки, чтобы правильно проводить медицинские процедуры. Загривок — это место для нанесения средств против паразитов и проведения подкожных инъекций.

Манипуляции с холкой

Интересно, что котята с самого раннего возраста "используют" холку. Их мать хватает малышей за загривок зубами, чтобы перенести их в безопасное место. Это действие сигнализирует мозгу котёнка расслабиться и не двигаться. Взрослым кошкам переносить их за холку не стоит — это может быть болезненно из-за их веса.

Хватать питомца за холку нельзя, даже при дрессировке. Лучше поглаживать это место, что поможет успокоить животное и укрепить доверие между вами и вашим питомцем.

Уточнения

Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



