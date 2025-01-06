Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сочельник: что нужно сделать и что нельзя делать перед великим праздником. Наставления отца Андрея (Сапунова)
Польза воды: как два литра в день влияют на внешний вид и здоровье
Плюсы и минусы полива цветами водой из-под крана
Ядовитые змеи в тропических водах: основные меры предосторожности
Цветные светодиоды и стробоскопы в машине: почему это незаконно
Генеральная уборка дома, если вы живёте одни. Советы, как это сделать
Как друзья и семья помогают избежать болезней
Как другие страны будут искоренять коррупцию на Украине
Полифенолы: секрет стройной талии и крепкого сердца

Удивительная адаптация: белки, которые охотятся

2:45
Зоосфера » Грызуны

Калифорнийский суслик, ранее считавшийся исключительно травоядным, удивил ученых своим поведением. Новое исследование, опубликованное в "Журнале этологии", зафиксировало необычную адаптацию — эти грызуны начали охотиться на мышей-полевок, убивать их и использовать в пищу.

Белка
Фото: Freepik by wangstdo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Белка

"Мы знали, что калифорнийские суслики способны обитать на различных высотах и разнообразить свой рацион растениями, но скорость, с которой они изменили свое поведение, потрясает", — отметила Дженнифер Смит, ведущий автор исследования.

Что обнаружили ученые

В региональном парке Брионс (округ Контра-Коста, Калифорния) команда исследователей наблюдала за изменениями в питании сусликов в период резкого роста популяции полевок. За 18 дней полевых работ (с 10 июня по 30 июля) ученые фиксировали случаи охоты сусликов. Из 31 попытки хищничества 27 особей успешно поймали добычу в 17 наблюдаемых случаях.

Эти данные подкреплены фотодоказательствами. Белок метили, чтобы проследить индивидуальное поведение, и выяснили, что около 42% наблюдаемых грызунов участвовали в охоте.

Как это меняет восприятие

Ранее рацион калифорнийских сусликов включал преимущественно растения и семена. Однако способность быстро адаптироваться к изменяющимся условиям экосистемы делает их важным объектом для изучения. Так, летом 2022 года суслики в Сан-Франциско демонстрировали необычные способы охлаждения в экстремальную жару, лежа на раскаленном асфальте.

Охотничьи привычки сусликов позволили ученым классифицировать их как всеядных. Примечательно, что даже строгие хищники иногда потребляют растительную пищу, демонстрируя так называемую пищевую эластичность. Этот механизм позволяет регулировать численность популяции мышей-полевок, что позитивно влияет на экосистему региона.

Будущие исследования

Полученные данные помогут глубже понять адаптационные механизмы других млекопитающих. Как отметила Смит, подобные исследования дают ключ к изучению изменений поведения животных под воздействием окружающей среды.

Интересно, что ранее британские ученые обнаружили связь белок с распространением проказы в средневековой Англии. Анализ останков показал, что причиной заражения часто становились белки, а не крысы, как считалось ранее. Это подчеркивает важность продолжения изучения этих грызунов.

Уточнения

Бе́лки (лат. Sciurus) — род грызунов семейства беличьих. 

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как стареют собаки: признаки и рекомендации для владельцев
Домашние животные
Как стареют собаки: признаки и рекомендации для владельцев Аудио 
Какие растения любят мульчирование опилками? Запомните этот список
Садоводство, цветоводство
Какие растения любят мульчирование опилками? Запомните этот список Аудио 
В Китае заявили о консенсусе России и США насчёт доллара
Экономика и бизнес
В Китае заявили о консенсусе России и США насчёт доллара Аудио 
Популярное
Яна Рудковская показала сказочные интерьеры своего дома в новогоднем декоре

Продюсер Яна Рудковская похвасталась тем, как украсила свой дом к Новому году.

Яна Рудковская показала сказочные интерьеры своего дома в новогоднем декоре
Юрий Лоза высмеял тексты хитов Лазарева, Долиной, Киркорова на Песне года
Юрий Лоза высмеял тексты хитов Лазарева, Долиной, Киркорова на Песне года
Какие растения любят мульчирование опилками? Запомните этот список
Соседство, которое губит огурцы — что не стоит сажать рядом
Итоги года: климатическая конференция покинула Баку и переезжает на Амазонку Игорь Лавровский Сговор Зеленского, Трампа и Макрона: кто и зачем перекрыл газ из России в ЕС? Юрий Бочаров Что наступивший год готовит России: конец Гордиеву узлу Виктор Пахомов
Юрию Шатунову установили памятную доску на его малой родине
Как быстро и эффективно избавиться от тараканов в доме: экологичный народный метод
Белые кроссовки больше не в моде: откройте для себя новые тренды лета 2025
Белые кроссовки больше не в моде: откройте для себя новые тренды лета 2025
Последние материалы
Ядовитые змеи в тропических водах: основные меры предосторожности
Удивительная адаптация: белки, которые охотятся
Цветные светодиоды и стробоскопы в машине: почему это незаконно
Генеральная уборка дома, если вы живёте одни. Советы, как это сделать
Как друзья и семья помогают избежать болезней
Как другие страны будут искоренять коррупцию на Украине
Полифенолы: секрет стройной талии и крепкого сердца
Всего 15 минут на тесто, и 15 минут на выпекание — и аппетитные лепёшки на рассоле готовы
Считаешь калории? Эксперты назвали роль отслеживания питания для снижения веса
Диетологи предупреждают: вот сколько колбасы можно есть без вреда
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.