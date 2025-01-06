Удивительная адаптация: белки, которые охотятся

2:45 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Грызуны

Калифорнийский суслик, ранее считавшийся исключительно травоядным, удивил ученых своим поведением. Новое исследование, опубликованное в "Журнале этологии", зафиксировало необычную адаптацию — эти грызуны начали охотиться на мышей-полевок, убивать их и использовать в пищу.

Фото: Freepik by wangstdo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Белка

"Мы знали, что калифорнийские суслики способны обитать на различных высотах и разнообразить свой рацион растениями, но скорость, с которой они изменили свое поведение, потрясает", — отметила Дженнифер Смит, ведущий автор исследования.

Что обнаружили ученые

В региональном парке Брионс (округ Контра-Коста, Калифорния) команда исследователей наблюдала за изменениями в питании сусликов в период резкого роста популяции полевок. За 18 дней полевых работ (с 10 июня по 30 июля) ученые фиксировали случаи охоты сусликов. Из 31 попытки хищничества 27 особей успешно поймали добычу в 17 наблюдаемых случаях.

Эти данные подкреплены фотодоказательствами. Белок метили, чтобы проследить индивидуальное поведение, и выяснили, что около 42% наблюдаемых грызунов участвовали в охоте.

Как это меняет восприятие

Ранее рацион калифорнийских сусликов включал преимущественно растения и семена. Однако способность быстро адаптироваться к изменяющимся условиям экосистемы делает их важным объектом для изучения. Так, летом 2022 года суслики в Сан-Франциско демонстрировали необычные способы охлаждения в экстремальную жару, лежа на раскаленном асфальте.

Охотничьи привычки сусликов позволили ученым классифицировать их как всеядных. Примечательно, что даже строгие хищники иногда потребляют растительную пищу, демонстрируя так называемую пищевую эластичность. Этот механизм позволяет регулировать численность популяции мышей-полевок, что позитивно влияет на экосистему региона.

Будущие исследования

Полученные данные помогут глубже понять адаптационные механизмы других млекопитающих. Как отметила Смит, подобные исследования дают ключ к изучению изменений поведения животных под воздействием окружающей среды.

Интересно, что ранее британские ученые обнаружили связь белок с распространением проказы в средневековой Англии. Анализ останков показал, что причиной заражения часто становились белки, а не крысы, как считалось ранее. Это подчеркивает важность продолжения изучения этих грызунов.

Уточнения

Бе́лки (лат. Sciurus) — род грызунов семейства беличьих.

