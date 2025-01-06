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Усы кошки: зачем они нужны и как влияют на её жизнь

1:59
Зоосфера » Кошки

Вы когда-нибудь задумывались, зачем кошке нужны усы? Эти загадочные волоски выполняют гораздо больше функций, чем может показаться на первый взгляд.

Манчкин
Фото: openverse.org by PawsShion, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/
Манчкин

Усы как сенсорные "радары"

Усы кошки, или вибриссы, растут из специальных фолликулов, окруженных сенсорными клетками. Эти клетки работают как чувствительные рецепторы, передавая в мозг информацию о внешней среде. По сути, усы для кошки — как кончики пальцев для человека.

С помощью вибрисс животное:

  • Определяет твердые предметы и оценивает расстояние до них.
  • Улавливает движения воздуха, тепловые волны и даже изменения атмосферного давления и влажности.
  • Ориентируется в темноте, избегая столкновений, даже в узких или незнакомых пространствах.
  • Использует их для охоты и общения с окружающим миром, включая людей.

Почему нельзя трогать кошачьи усы

Попытки гладить или, тем более, дергать кошку за усы вызывают у неё сильный дискомфорт. Это может стать причиной агрессии, ведь усы — крайне чувствительная часть её тела.

Обрезать усы — плохая идея

Хотя стрижка усов не приносит физической боли (нервные окончания расположены в фолликуле, а не в волоске), это серьёзно дезориентирует животное. Даже если на первый взгляд кажется, что походка и координация кота остаются прежними, ночью или в темных условиях он будет чувствовать себя неуверенно.

Другие последствия:

  • Животное может не сразу обнаружить корм, особенно если он окажется в "слепой зоне" (нижняя часть морды).
  • Вибриссы — важный инструмент общения кошки, поэтому их отсутствие может изменить её поведение.
  • Удаление усов негативно влияет на качество жизни питомца, даже если это не бросается в глаза сразу. Лучше оставить их нетронутыми.

Уточнения

Вибри́ссы (ед. ч.: вибри́сса; лат. vibrissae, от vibro — колеблюсь, извиваюсь; в обиходе — «усы») — осязательные механочувствительные длинные жёсткие волосы многих млекопитающих, выступающие над поверхностью шёрстного покрова.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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