Усы кошки: зачем они нужны и как влияют на её жизнь

1:59 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Вы когда-нибудь задумывались, зачем кошке нужны усы? Эти загадочные волоски выполняют гораздо больше функций, чем может показаться на первый взгляд.

Фото: openverse.org by PawsShion, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/ Манчкин

Усы как сенсорные "радары"

Усы кошки, или вибриссы, растут из специальных фолликулов, окруженных сенсорными клетками. Эти клетки работают как чувствительные рецепторы, передавая в мозг информацию о внешней среде. По сути, усы для кошки — как кончики пальцев для человека.

С помощью вибрисс животное:

Определяет твердые предметы и оценивает расстояние до них.

Улавливает движения воздуха, тепловые волны и даже изменения атмосферного давления и влажности.

Ориентируется в темноте, избегая столкновений, даже в узких или незнакомых пространствах.

Использует их для охоты и общения с окружающим миром, включая людей.

Почему нельзя трогать кошачьи усы

Попытки гладить или, тем более, дергать кошку за усы вызывают у неё сильный дискомфорт. Это может стать причиной агрессии, ведь усы — крайне чувствительная часть её тела.

Обрезать усы — плохая идея

Хотя стрижка усов не приносит физической боли (нервные окончания расположены в фолликуле, а не в волоске), это серьёзно дезориентирует животное. Даже если на первый взгляд кажется, что походка и координация кота остаются прежними, ночью или в темных условиях он будет чувствовать себя неуверенно.

Другие последствия:

Животное может не сразу обнаружить корм, особенно если он окажется в "слепой зоне" (нижняя часть морды).

Вибриссы — важный инструмент общения кошки, поэтому их отсутствие может изменить её поведение.

Удаление усов негативно влияет на качество жизни питомца, даже если это не бросается в глаза сразу. Лучше оставить их нетронутыми.

Уточнения

Вибри́ссы (ед. ч.: вибри́сса; лат. vibrissae, от vibro — колеблюсь, извиваюсь; в обиходе — «усы») — осязательные механочувствительные длинные жёсткие волосы многих млекопитающих, выступающие над поверхностью шёрстного покрова.

