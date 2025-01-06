Усы кошки: зачем они нужны и как влияют на её жизнь

Вы когда-нибудь задумывались, зачем кошке нужны усы? Эти загадочные волоски выполняют гораздо больше функций, чем может показаться на первый взгляд.
Усы кошки, или вибриссы, растут из специальных фолликулов, окруженных сенсорными клетками. Эти клетки работают как чувствительные рецепторы, передавая в мозг информацию о внешней среде. По сути, усы для кошки — как кончики пальцев для человека.
Попытки гладить или, тем более, дергать кошку за усы вызывают у неё сильный дискомфорт. Это может стать причиной агрессии, ведь усы — крайне чувствительная часть её тела.
Хотя стрижка усов не приносит физической боли (нервные окончания расположены в фолликуле, а не в волоске), это серьёзно дезориентирует животное. Даже если на первый взгляд кажется, что походка и координация кота остаются прежними, ночью или в темных условиях он будет чувствовать себя неуверенно.
Вибри́ссы (ед. ч.: вибри́сса; лат. vibrissae, от vibro — колеблюсь, извиваюсь; в обиходе — «усы») — осязательные механочувствительные длинные жёсткие волосы многих млекопитающих, выступающие над поверхностью шёрстного покрова.
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