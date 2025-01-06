Как подружиться с бездомной кошкой? Правила, которые помогут ей привыкнуть

Проводите время, наблюдая за кошкой на расстоянии. Избегайте прямого зрительного контакта, резких движений или громких звуков.
Сядьте или стойте спокойно рядом с кошкой, не приближаясь. Позвольте кошке привыкнуть к вашему присутствию, не чувствуя угрозы.
Установите постоянный режим кормления. Размещайте еду на расстоянии и постепенно приближайте ее со временем. Это помогает ассоциировать ваше присутствие с чем-то позитивным.
Когда кошка почувствует себя более комфортно, делайте медленные и обдуманные движения. Избегайте резких жестов, которые могут напугать кошку.
Познакомьте кошку с игрушками или предметами, которые могут показаться ей интересными. Участвуйте в интерактивной игре на расстоянии, чтобы создать игровую ассоциацию.
Позвольте кошке задавать темп. Если кошка отступает или проявляет признаки страха, дайте ей пространство. Уважайте границы, чтобы постепенно укреплять доверие.
Обеспечьте безопасное и удобное укрытие для кошки, например, уютную коробку или укрытие. Это дает кошке безопасное место для уединения в случае необходимости.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
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