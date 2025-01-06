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Как подружиться с бездомной кошкой? Правила, которые помогут ей привыкнуть

1:26
Зоосфера

Наблюдение

Проводите время, наблюдая за кошкой на расстоянии. Избегайте прямого зрительного контакта, резких движений или громких звуков.

кошка
Фото: commons.wikimedia.org by Никонико962, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
кошка

Тихое присутствие

Сядьте или стойте спокойно рядом с кошкой, не приближаясь. Позвольте кошке привыкнуть к вашему присутствию, не чувствуя угрозы.

Режим кормления

Установите постоянный режим кормления. Размещайте еду на расстоянии и постепенно приближайте ее со временем. Это помогает ассоциировать ваше присутствие с чем-то позитивным.

Медленные движения

Когда кошка почувствует себя более комфортно, делайте медленные и обдуманные движения. Избегайте резких жестов, которые могут напугать кошку.

Интерактивная игра

Познакомьте кошку с игрушками или предметами, которые могут показаться ей интересными. Участвуйте в интерактивной игре на расстоянии, чтобы создать игровую ассоциацию.

Уважайте границы

Позвольте кошке задавать темп. Если кошка отступает или проявляет признаки страха, дайте ей пространство. Уважайте границы, чтобы постепенно укреплять доверие.

Предложите укрытие

Обеспечьте безопасное и удобное укрытие для кошки, например, уютную коробку или укрытие. Это дает кошке безопасное место для уединения в случае необходимости.

 

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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