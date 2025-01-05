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Пет-терапия: как общение с животными влияет на людей с деменцией

1:41
Зоосфера

Социологи из университетов США выяснили, что наличие домашних животных положительно влияет на людей старше 65 лет, помогая им бороться с деменцией и болезнью Альцгеймера. Кинолог Татьяна Иванова прокомментировала, насколько действительно эффективны любимцы в предотвращении этих серьезных заболеваний.

Глаз собаки
Фото: flickr.com by Гигантвермин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Глаз собаки

Специалист отметила, что во многих странах уже существует концепция "пет-терапии", где животные применяются в качестве терапии для людей, страдающих от болезни Альцгеймера и различных форм деменции. В одном из проведенных исследований оценивалась эффективность такой терапии в центре дневного ухода для пожилых людей с деменцией. Итоги показали, что занятия с собаками помогли снизить уровень тревожности и грусти, а также повысили физическую активность и настроение пациентов.

Еще одно исследование, как подчеркнула эксперт, сравнивало влияние резидентной собаки и собаки, посещающей дом престарелых. Исследователи заметили, что после появления четвероногого друга в отделении, где лечат болезнь Альцгеймера, у пациентов значительно снизилось проявление агрессии и возбуждения.

Дополнительные исследования подтвердили, что терапия с участием животных способствовала улучшению социального взаимодействия среди людей с деменцией. Также было отмечено, что такая терапия немедленно связана с ростом физической активности. Пациенты, проводящие время с их пушистыми компаньонами, становились более подвижными, что благоприятно сказывалось на их общем самочувствии.

Уточнения

Деме́нция — приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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