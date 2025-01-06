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Интересные факты об интеллекте слонов

1:11
Зоосфера

Новые факты об интеллекте слонов

Дикие азиатские слоны известны своими удивительными способностями к решению проблем, и шестимесячное исследование в Таиланде проливает свет на их индивидуальные различия.

Африканский слон
Фото: commons.wikimedia.org by Мухаммад Махди Карим is licensed under GNU Free Documentation License
Африканский слон

Исследование, опубликованное в журнале Animal Behaviour, было сосредоточено на 77 диких азиатских слонах в заповеднике дикой природы Салакпра. Камеры, активируемые движением, запечатлели слонов, приближающихся к коробкам-головоломкам, содержащим ароматный джекфрут.

Ящики имели разные отсеки, которые можно было открывать различными способами, что требовало от слонов самостоятельного разгадывания механизмов. Результаты показали, что некоторые слоны были более изобретательными и настойчивыми, чем другие.

Те, кто взаимодействовал чаще и настойчивее, были более успешны в доступе к пище, что выявило индивидуальные различия в навыках решения проблем у диких слонов.

Понимание того, как слоны думают и внедряют решения, имеет важное значение для их выживания в окружающей среде, подверженной присутствию человека.

Уточнения

Слоно́вые или слоны́ (лат. Elephantidae), — семейство класса млекопитающих из отряда хоботных.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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