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Ученые выяснили, почему у оленей бывают пушистые рога

1:07
Зоосфера

Каждый год олени проходят через удивительный процесс, связанный с ростом и сбрасыванием рогов, который включает так называемую "бархатную фазу". В этот период рога активно развиваются, и на их поверхности формируется мягкий слой, известный как "бархат".

Студент проводит наблюдение через микроскоп
Фото: Openverse by Vyatsu, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Студент проводит наблюдение через микроскоп

Когда завершен этап активного роста, начинается кальцификация, и рога становятся прочными и твердыми. По мере прекращения кровоснабжения "бархат" начинает отмирать, что заставляет оленей тереться о деревья, чтобы ускорить этот процесс. В результате с рогов могут свисать остатки "бархата", создавая несколько странное зрелище, но это абсолютно безопасно для животных. Более того, некоторые олени даже поедают отмерший "бархат", поскольку он является источником питательных веществ.

После окончания брачного сезона рога отпадают, и цикл снова начинается. Этот удивительный процесс является ярким примером того, как олени адаптировались к окружающей среде и обладают уникальными биологическими особенностями.

Уточнения

Оле́невые или оле́ньи, или оле́ни, или плотноро́гие (лат. Cervidae), — семейство парнокопытных млекопитающих, содержащее 51 современный вид. Оленевые распространены в Евразии, Северной и Южной Америке, а также были завезены человеком в Австралию и Новую Зеландию.
 

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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