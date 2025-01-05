Ученые раскрыли, почему у кошек перед ушами есть залысины

1:05 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Отсутствие меха в области ушей у кошек, вероятно, является эволюционным приспособлением, которое улучшает их слуховые способности, позволяя охотиться более эффективно. Об этом рассказала американский зоолог.

Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Абиссинский кот

Кошки способны улавливать ультразвуковые колебания, которые издают грызуны. Исследователь предполагает, что залысины перед ушами помогают лучше фокусировать звуковые волны в ушной раковине и определять направление звука. Также, как отметила специалист, подобные "залысины" не характерны только для домашних кошек, но и для других видов, таких как рыси, оцелоты и африканские дикие кошки.

В отличие от них, у крупных представителей семейства кошачьих, таких как тигры, львы и ягуары, данная черта отсутствует. Эксперт объясняет это тем, что маленькие коты, в основном охотящиеся на грызунов, должны использовать свои слуховые способности для более успешной ловли, и именно такие "залысины" этому способствуют.

Уточнения

Оцело́т (лат. Leopardus pardalis) — хищное млекопитающее из семейства кошачьих, обитающее в Южной и Центральной Америке.



