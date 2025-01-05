Ученые раскрыли, почему у кошек перед ушами есть залысины

Отсутствие меха в области ушей у кошек, вероятно, является эволюционным приспособлением, которое улучшает их слуховые способности, позволяя охотиться более эффективно. Об этом рассказала американский зоолог.
Кошки способны улавливать ультразвуковые колебания, которые издают грызуны. Исследователь предполагает, что залысины перед ушами помогают лучше фокусировать звуковые волны в ушной раковине и определять направление звука. Также, как отметила специалист, подобные "залысины" не характерны только для домашних кошек, но и для других видов, таких как рыси, оцелоты и африканские дикие кошки.
В отличие от них, у крупных представителей семейства кошачьих, таких как тигры, львы и ягуары, данная черта отсутствует. Эксперт объясняет это тем, что маленькие коты, в основном охотящиеся на грызунов, должны использовать свои слуховые способности для более успешной ловли, и именно такие "залысины" этому способствуют.
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