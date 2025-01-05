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Эксперты объяснили, почему нельзя ставить кошачьи миски с кормом и поилки рядом

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Зоосфера

Кошки предпочитают не пить воду в том месте, где принимают пищу, так как считают, что она может быть загрязнена. Об этом рассказала ветеринар Елена Кайнова.

Белый кот с чёрной мордой
Фото: unsplash.com by Nirzar Pangarkar, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Белый кот с чёрной мордой

В дикой природе после охоты туша добычи может испортить находящиеся рядом источники воды, если оставаться там несколько дней. Поэтому хищные животные стараются не употреблять воду там же, где едят. Кайнова рекомендует размещать миски с кормом и водой на значительном расстоянии друг от друга. Подобным образом, поилка не должна находиться рядом с туалетом, отметила специалист.

Таким образом, кошки, обладающие инстинктивными навыками выживания, избегают потенциально небезопасных мест для питья. Эти привычки сформировались у них на протяжении долгого времени в процессе эволюции и продолжают оказывать влияние на их поведение в домашних условиях.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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