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Ученые перечислили неочевидные черты одаренных собак

Зоосфера

В Будапештском университете были установлены критерии, по которым можно определить по-настоящему одаренных собак. В исследовании принимали участие разные породы, но более 50% составили бордер-колли, считающиеся одними из самых умных представителей. Кроме того, в экспериментах участвовали шпиц, пекинесы, корги и метисы.

Глаз собаки
Фото: flickr.com by Гигантвермин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Глаз собаки

В общей сложности была изучена поведенческая модель 41 собаки. Выяснилось, что каждое животное способно различать на слух названия своих игрушек. Также были выявлены и другие общие черты этих "умных" собак, такие как умение запоминать предметы и связанные с ними слова на человеческом языке, а также накапливать "словарный запас" по мере тренировки.

Кроме того, животные, прошедшие тестирование, проявили отличные способности к обучению и быстро усваивали новую информацию.

 

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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