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Кошачьи усы: сенсорный инструмент или украшение

1:56
Зоосфера

Перед тем как задуматься о том, можно ли обрезать кошке усы, важно понять их назначение. Усы, или вибриссы, являются своеобразными "радарами" животного, помогающими ему ориентироваться в пространстве. Они растут из фолликулов, которые окружены чувствительными сенсорными клетками. Эти клетки передают сигналы в мозг, подобно тому, как пальцы человека передают ощущения.

Взгляд кошки загадочен
Фото: commons.wikimedia.org by Asp17, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Взгляд кошки загадочен

Зачем кошке нужны усы

Вибриссы помогают кошкам ощущать окружающий мир. Благодаря этим чувствительным волоскам они могут обнаруживать твердые объекты, улавливать изменения в потоках воздуха, тепловые волны, колебания давления и влажности.

Усы также играют ключевую роль в ориентации в темноте, позволяя кошкам уверенно передвигаться даже в полной тьме, прыгать и избегать препятствий. Они важны для охоты, общения с другими животными и даже взаимодействия с хозяевами.

Почему нельзя трогать или обрезать усы

Дергать кошку за усы или даже гладить их — плохая идея. Это может вызвать у питомца агрессию. Несмотря на то, что стрижка усов не вызывает боли (нервные окончания находятся в фолликуле, а не в самом волоске), это приводит к дезориентации животного.

В дневное время кошка может сохранять свою координацию и ловкость, но ночью ей будет сложно ориентироваться. Хотя обоняние остаётся неизменным, если пища окажется в "слепой зоне" (нижняя часть морды), питомец может её не заметить сразу.

Вывод

Усы играют жизненно важную роль в жизни кошки. Их обрезание или повреждение негативно сказывается на её способности ориентироваться в пространстве, особенно в темноте. Поэтому категорически не рекомендуется вмешиваться в этот естественный инструмент восприятия окружающего мира.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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