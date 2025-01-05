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Как понять, что на улице слишком холодно для собак

Зоосфера

С приходом зимы нужно быть особенно внимательными к тому, как холодная погода влияет на наших четвероногих друзей, особенно если они живут на улице.

Собака
Фото: flickr.com by М. Рехемтулла, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Собака

Один из самых распространённых вопросов в этот период — не слишком ли холодно собаке в будке, или температура всё ещё терпима для неё?

Ветеринарный доктор Вада Эдина, провела исследование на эту тему и собрала рекомендации по содержанию собак во дворе.

Порода

Подумайте о том, откуда родом ваша собака, какая погода была там, и какова первоначальная функция вашего питомца.

Размер и шерсть

Как правило, более крупные длинношёрстные собаки лучше переносят холод, поскольку они быстрее нагреваются и медленнее остывают.

Возраст

Щенки и молодые собаки особенно уязвимы к холоду, поэтому не рекомендуется оставлять их на улице до тех пор, пока они не подрастут, и у них не отрастёт шерсть. Старость также считается критическим возрастом.

Индивидуальные обстоятельства

Не все собаки одинаковы, и не для всегда одинаково себя чувствуют. Текущее состояние здоровья, болезни, операции или недавно перенесённые заболевания также нельзя игнорировать.

Шкала Тафтса по уходу за животными

Шкала Тафтса, основанная на размере собаки, а не на её шерсти, предлагает следующие температурные ограничения:

Для маленьких собак: -4 градуса считаются терпимыми, -7 градусов, потенциально опасное для жизни состояние окружающей среды.

Для собак среднего роста: -4 и -12 градусов соответственно.

Для крупных собак: -10 и -12 градусов считаются угрожающими здоровью.

Доктор Вада Эдина отмечает, что если температура постоянно держится на отметке -5 градусов, то это может быть прохладно, но очевидно, что на границе -5-10 градусов становится опасно.

"Примерно при температуре -10 градусов я бы взяла их домой, по крайней мере, на ночь, чтобы избежать переохлаждения. Очевидно, что это зависит от породы и шерсти. Короткошерстная собака может чувствовать себя комфортно при -5 градусах в будке, но, скажем, овчарка или специально выведенная уличная сторожевая собака может находиться снаружи и при более низких температурах", — пояснила доктор .

 

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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