Как правильно стричь когти собаке, чтобы избежать боли и стресса

2:15 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Проблема длинных когтей у домашних собак знакома многим владельцам. Если не ухаживать за ними вовремя, это может доставить питомцу массу неудобств и даже вызвать боль. Кстати, именно поэтому собаки часто роют землю на прогулках — это способ естественного стачивания когтей, которые мешают им нормально двигаться. Особенно остро эта проблема касается маленьких собак, которые большую часть времени проводят на руках у хозяев.

Фото: commons.wikimedia.org by Gabriela Vega, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Чихуахуа

Почему важно стричь когти

Слишком длинные когти не только создают дискомфорт при ходьбе, но и могут привести к боли в суставах. Изогнутые когти мешают собаке правильно ставить лапы, что напоминает ощущение человека, вынужденного носить неудобную обувь. Чтобы избежать подобных проблем, необходимо регулярно подстригать когти вашему питомцу. Главное — делать это аккуратно, чтобы не травмировать животное.

Как правильно стричь когти собаке

Соблюдайте несколько простых правил, чтобы процедура прошла максимально гладко и без стресса для собаки.

Подготовьте питомца. Перед началом процедуры успокойте собаку. Погладьте её, поговорите ласковым тоном, угостите любимым лакомством. Если есть опасение, что пес может укусить, можно надеть на него намордник. Приступайте к стрижке только тогда, когда животное полностью расслабится.

Используйте правильный инструмент. Когтерезка — это специальный инструмент, который аккуратно срезает когти, не сдавливая их, в отличие от обычных ножниц. Купить такой прибор можно в зоомагазине.

Стригите понемногу. Отрезайте лишь самый кончик когтя. Лучше повторить процедуру позже, чем причинить собаке боль, зацепив кровеносные сосуды.

Действуйте быстро. Стрижку лучше проводить уверенно и без лишних задержек. Для задних лап удобнее обрезать когти, когда собака лежит. Если питомец начнет беспокоиться, может понадобиться повторить попытку позже.

Регулярный уход за когтями поможет избежать многих проблем со здоровьем вашего питомца, а также сделает его жизнь комфортнее.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

