Миллиарды птиц погибают в городах США и Канады: волонтёры прочёсывают улицы, чтобы спасти пернатых

3:46 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В Торонто сотни волонтёров занимаются спасением птиц, залетающих в окна высотных зданий. По всему городу на рассвете начинается поиск мигрирующих птиц, сбитых с толку яркими огнями. Команда спасателей ведёт учёт тысяч пернатых, ежегодно не долетающих до места назначения.

Фото: commons.wikimedia.org by Wernersen04, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Птицы в небе

Порой волонтёры находят сотни пернатых, большинство из которых уже мертвы или находятся на грани гибели. Однако некоторым из них удаётся выжить.

Живых птиц бережно помещают в коричневые бумажные пакеты и отправляют в центры реабилитации диких животных. А мёртвых складывают в большой морозильник.

"Один из моих первых дней был по-настоящему ужасным", — рассказал Сохаил Десаи, волонтёр благотворительной программы Fatal Light Awareness Program (Flap) Канада, в рамках которой около 135 человек патрулируют улицы Торонто.

Десаи шёл неподалёку от своего дома в районе Норт-Йорк в Торонто, когда стая корольковых пеночек влетела в 15-этажное стеклянное здание.

"Куда бы мы ни повернулись, повсюду были птицы, падающие на землю. Не просто находить их на земле и чувствовать своё бессилие", — сокрушается он.

В тот день Десаи отвёз в центр охраны дикой природы 80 птиц — они не помещались в его машину, поэтому он сделал несколько рейсов. Ещё 80 птиц были мертвы и отправились в морозильную камеру.

Юко Мики, решила присоединиться к группе спасателей после пандемии, когда появилось свободное время. Она просыпается ранним утром и начинает патрулирование в 6:30. Её муж тоже стал помогать ей, и теперь они ходят вместе каждое утро.

Мики признаёт, что работа морально истощает её, но присутствие близкого человека помогает ей держать себя в руках и не падать духом. Бывает, что она собирает до 30 птиц в день, некоторые из которых ещё живы. С тех пор как она присоединилась к Flap, Мики смотрит на город другими глазами.

"Я бы всё отдала, чтобы увидеть этих птиц в дикой природе, но просто нахожу их мёртвыми на полу в центре Торонто", — говорит она.

Когда Мики выходит на утреннюю прогулку со своими сумками и сетями, люди часто спрашивают её, чем она занимается. Охранники и уборщики иногда звонят ей вечерами и просят помочь, сообщая, что нашли живую птицу. И несмотря на позднее время, Мики спешит на помощь пернатым.

Организация, с которой сотрудничает волонтёр, советует использовать безопасные для птиц окна с узорами из маленьких точек, квадратов или линий. Также рекомендуется закрывать жалюзи или шторы на ночь и выключать свет.

В большинстве стран нет точных данных о том, сколько птиц погибает от столкновений с окнами, но, скорее всего, это происходит в больших количествах в любом городе на путях миграции птиц, где есть здания со стеклянными фасадами.

В США, по оценкам специалистов, таким образом ежегодно погибает более миллиарда птиц. Около 60% из них погибают. Иногда одно-единственное здание может стать смертельной ловушкой для тысяч птиц. Так за один день в результате столкновения с небоскрёбом McCormick Place в Чикаго погибло около 1000 пернатых.

В Северной Америке весенняя миграция длится с конца марта до начала июня, а осенняя — с конца августа до конца октября, и это морально очень тяжёлое время для волонтёров.

Уточнения

Торо́нто — крупнейший город Канады, административный центр провинции Онтарио.

