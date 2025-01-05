Миллиарды птиц погибают в городах США и Канады: волонтёры прочёсывают улицы, чтобы спасти пернатых

В Торонто сотни волонтёров занимаются спасением птиц, залетающих в окна высотных зданий. По всему городу на рассвете начинается поиск мигрирующих птиц, сбитых с толку яркими огнями. Команда спасателей ведёт учёт тысяч пернатых, ежегодно не долетающих до места назначения.
Порой волонтёры находят сотни пернатых, большинство из которых уже мертвы или находятся на грани гибели. Однако некоторым из них удаётся выжить.
Живых птиц бережно помещают в коричневые бумажные пакеты и отправляют в центры реабилитации диких животных. А мёртвых складывают в большой морозильник.
"Один из моих первых дней был по-настоящему ужасным", — рассказал Сохаил Десаи, волонтёр благотворительной программы Fatal Light Awareness Program (Flap) Канада, в рамках которой около 135 человек патрулируют улицы Торонто.
Десаи шёл неподалёку от своего дома в районе Норт-Йорк в Торонто, когда стая корольковых пеночек влетела в 15-этажное стеклянное здание.
"Куда бы мы ни повернулись, повсюду были птицы, падающие на землю. Не просто находить их на земле и чувствовать своё бессилие", — сокрушается он.
В тот день Десаи отвёз в центр охраны дикой природы 80 птиц — они не помещались в его машину, поэтому он сделал несколько рейсов. Ещё 80 птиц были мертвы и отправились в морозильную камеру.
Юко Мики, решила присоединиться к группе спасателей после пандемии, когда появилось свободное время. Она просыпается ранним утром и начинает патрулирование в 6:30. Её муж тоже стал помогать ей, и теперь они ходят вместе каждое утро.
Мики признаёт, что работа морально истощает её, но присутствие близкого человека помогает ей держать себя в руках и не падать духом. Бывает, что она собирает до 30 птиц в день, некоторые из которых ещё живы. С тех пор как она присоединилась к Flap, Мики смотрит на город другими глазами.
"Я бы всё отдала, чтобы увидеть этих птиц в дикой природе, но просто нахожу их мёртвыми на полу в центре Торонто", — говорит она.
Когда Мики выходит на утреннюю прогулку со своими сумками и сетями, люди часто спрашивают её, чем она занимается. Охранники и уборщики иногда звонят ей вечерами и просят помочь, сообщая, что нашли живую птицу. И несмотря на позднее время, Мики спешит на помощь пернатым.
Организация, с которой сотрудничает волонтёр, советует использовать безопасные для птиц окна с узорами из маленьких точек, квадратов или линий. Также рекомендуется закрывать жалюзи или шторы на ночь и выключать свет.
В большинстве стран нет точных данных о том, сколько птиц погибает от столкновений с окнами, но, скорее всего, это происходит в больших количествах в любом городе на путях миграции птиц, где есть здания со стеклянными фасадами.
В США, по оценкам специалистов, таким образом ежегодно погибает более миллиарда птиц. Около 60% из них погибают. Иногда одно-единственное здание может стать смертельной ловушкой для тысяч птиц. Так за один день в результате столкновения с небоскрёбом McCormick Place в Чикаго погибло около 1000 пернатых.
В Северной Америке весенняя миграция длится с конца марта до начала июня, а осенняя — с конца августа до конца октября, и это морально очень тяжёлое время для волонтёров.
Торо́нто — крупнейший город Канады, административный центр провинции Онтарио.
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