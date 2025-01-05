Человеческое поведение горилл удивило посетителей зоопарка в США

0:40 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Теория Дарвина, предполагающая эволюционное происхождение человека от обезьяноподобных предков, вызывает различные реакции в обществе. Некоторые люди принимают её как истину, другие же сомневаются в её достоверности.

Фото: Канал https://t.me/animals_new/374 by Скриншот видео канала https://t.me/animals_new/374, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Гориллы

Однако поведение приматов порой настолько напоминает человеческое, что становится трудно отрицать возможность их общего происхождения.

Так, в зоопарке Южной Каролины посетители наблюдали, как во время внезапно начавшегося ливня гориллы вели себя поразительно похоже на людей. Приматы также прятались от непогоды под навесом и защищали своих детёнышей от дождя.

Уточнения

Гори́ллы (лат. Gorilla) — род обезьян, включающий самых крупных современных представителей отряда приматов.

