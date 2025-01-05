Человеческое поведение горилл удивило посетителей зоопарка в США

Теория Дарвина, предполагающая эволюционное происхождение человека от обезьяноподобных предков, вызывает различные реакции в обществе. Некоторые люди принимают её как истину, другие же сомневаются в её достоверности.
Однако поведение приматов порой настолько напоминает человеческое, что становится трудно отрицать возможность их общего происхождения.
Так, в зоопарке Южной Каролины посетители наблюдали, как во время внезапно начавшегося ливня гориллы вели себя поразительно похоже на людей. Приматы также прятались от непогоды под навесом и защищали своих детёнышей от дождя.
Гори́ллы (лат. Gorilla) — род обезьян, включающий самых крупных современных представителей отряда приматов.
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