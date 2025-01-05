Стадное чувство у собак: питомцы выбирают толпу, а не хозяина

0:43 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Французские учёные из Университета Экс-Марсель провели эксперимент, целью которого было выяснить, за кем пойдёт собака при разделении группы людей: за толпой или за своим хозяином.

Фото: unsplash.com by Redd Angelo reddangelo16, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Собака

В результате исследования выяснилось, что 15 из 20 собак, участвовавших в эксперименте, последовали за группой, несмотря на то что их хозяин ушёл в другую сторону. Лишь спустя некоторое время собаки осознали, что идут не туда, и вернулись к своему владельцу.

Таким образом, собаководам следует быть особенно внимательными и не отпускать своих питомцев с поводка в местах, где может быть большое скопление людей, чтобы избежать потери животного в толпе.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



