Стадное чувство у собак: питомцы выбирают толпу, а не хозяина

Французские учёные из Университета Экс-Марсель провели эксперимент, целью которого было выяснить, за кем пойдёт собака при разделении группы людей: за толпой или за своим хозяином.
В результате исследования выяснилось, что 15 из 20 собак, участвовавших в эксперименте, последовали за группой, несмотря на то что их хозяин ушёл в другую сторону. Лишь спустя некоторое время собаки осознали, что идут не туда, и вернулись к своему владельцу.
Таким образом, собаководам следует быть особенно внимательными и не отпускать своих питомцев с поводка в местах, где может быть большое скопление людей, чтобы избежать потери животного в толпе.
Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
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