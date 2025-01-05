В США потратили 2,3 млн долларов налогоплательщиков на кокаин для собак

0:53 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Власти Соединённых Штатов Америки расходовали бюджетные средства в размере 2,3 миллиона долларов налогоплательщиков на приобретение кокаина для использования в экспериментах с собаками.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Собака на операционном столе

Эта информация была обнародована в социальной сети X (ранее известной как Twitter, деятельность которой на территории Российской Федерации была заблокирована) от имени департамента государственной эффективности (DOGE) — консультативного органа при президенте США, учреждённого Дональдом Трампом.

В рамках эксперимента кокаин вводился собакам в сочетании с неизвестным препаратом с целью изучения его воздействия на организм животных.

Кроме того, в рамках бюджетных исследований были также проведены эксперименты в ходе которых "сдували ящериц с деревьев при помощи воздуходувок для листьев".

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



