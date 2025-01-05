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В США потратили 2,3 млн долларов налогоплательщиков на кокаин для собак

0:53
Зоосфера

Власти Соединённых Штатов Америки расходовали бюджетные средства в размере 2,3 миллиона долларов налогоплательщиков на приобретение кокаина для использования в экспериментах с собаками.

Собака на операционном столе
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Собака на операционном столе

Эта информация была обнародована в социальной сети X (ранее известной как Twitter, деятельность которой на территории Российской Федерации была заблокирована) от имени департамента государственной эффективности (DOGE) — консультативного органа при президенте США, учреждённого Дональдом Трампом.

В рамках эксперимента кокаин вводился собакам в сочетании с неизвестным препаратом с целью изучения его воздействия на организм животных.

Кроме того, в рамках бюджетных исследований были также проведены эксперименты в ходе которых "сдували ящериц с деревьев при помощи воздуходувок для листьев".

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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