Как понять, что ваш кот — правша или левша?

0:44 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Каким бы удивительным не казался этот факт, но у животных, как и у людей, одна из передних лап является ведущей.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Игра с кошкой

Что касается кошек, то соотношение праволапых и леволапых среди них примерно такое: 40% — это правши, ещё 40% — левши, а оставшиеся 20% используют обе лапы одинаково.

Определить, какая лапа у вашего кота преобладает, очень просто. Возьмите лакомство, поместите его в небольшой стакан и поставьте перед питомцем. Какой лапой он попытается достать лакомство, та и является доминирующей.

Интересно, что кошки-правши, как утверждают некоторые источники, более спокойны, чем их леволапые собратья.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



