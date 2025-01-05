Как понять, что ваш кот — правша или левша?

Каким бы удивительным не казался этот факт, но у животных, как и у людей, одна из передних лап является ведущей.
Что касается кошек, то соотношение праволапых и леволапых среди них примерно такое: 40% — это правши, ещё 40% — левши, а оставшиеся 20% используют обе лапы одинаково.
Определить, какая лапа у вашего кота преобладает, очень просто. Возьмите лакомство, поместите его в небольшой стакан и поставьте перед питомцем. Какой лапой он попытается достать лакомство, та и является доминирующей.
Интересно, что кошки-правши, как утверждают некоторые источники, более спокойны, чем их леволапые собратья.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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