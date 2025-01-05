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Как понять, что ваш кот — правша или левша?

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Зоосфера

Каким бы удивительным не казался этот факт, но у животных, как и у людей, одна из передних лап является ведущей.

Игра с кошкой
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Игра с кошкой

Что касается кошек, то соотношение праволапых и леволапых среди них примерно такое: 40% — это правши, ещё 40% — левши, а оставшиеся 20% используют обе лапы одинаково.

Определить, какая лапа у вашего кота преобладает, очень просто. Возьмите лакомство, поместите его в небольшой стакан и поставьте перед питомцем. Какой лапой он попытается достать лакомство, та и является доминирующей.

Интересно, что кошки-правши, как утверждают некоторые источники, более спокойны, чем их леволапые собратья.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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