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Секрет змей Перуибе: выживание с 3 добычами в год

2:06
Зоосфера » Экзотика

Представьте место, где потрясающие пляжи, экотуризм и экзотическая дикая природа встречаются вместе. Перуибе, всего в 141 км от Сан-Паулу, является настоящим убежищем для тех, кто ищет контакт с природой. Этот город с населением 67 тысяч человек, расположенный на площади 326 км², известен не только своей природной красотой, но и удивительным разнообразием окружающей флоры и фауны.

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Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nan_Madol_megalithic_site,_Pohnpei_(Federated_States_of_Micronesia)_10.jpg by Patrick Nunn
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Островные ярараки: скрытные и выносливые хищники

На острове Кеймада-Гранди, недалеко от побережья Перуибе, обитает одна из самых удивительных змеевидных рептилий Бразилии — островные ярараки. Эти змеи являются настоящими мастерами выживания с уникальными повадками. Они охотятся на бурых олуш — птиц, которые устраивают гнезда на островах. Кроме того, их рацион включает яйца, ящериц, амфибий и даже многоножек.

Самый удивительный факт об этих змеях — их невероятная устойчивость. Питающиеся всего 2-3 птицами в год, они способны выживать месяцами без пищи. Часто их можно увидеть на ветвях деревьев, где они терпеливо ждут свою добычу.

Выживание на минимуме

"Эта змея не съедает больше 3 птиц в год. Она выживает с минимальным количеством пищи!"- сказал Герпетолог Института Бутантан Марсело Дуарте в интервью журналисту Гуларту де Андраде.

Этот факт делает ярарак выдающимся примером адаптации к суровым условиям.

Туризм и природа в гармонии

Перуибе — это место, где чарующие пляжи сочетаются с экотуризмом и сельским туризмом. Помимо природной красоты, регион предлагает возможность узнать больше о таких уникальных видах, как островные ярараки, подчеркивая важность охраны окружающей среды. Если вы любите природу, Перуибе — это место, которое обязательно стоит посетить.

Уточнения

Зме́и (лат. Serpentes) — подотряд класса пресмыкающихся отряда чешуйчатые.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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