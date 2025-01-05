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Как понять, что ваша собака испытывает дискомфорт

1:24
Зоосфера

Многие владельцы собак замечали, как их питомец "ездит" по полу или даже по земле на улице. Это поведение выглядит забавно и нелепо, однако вызывает вопросы: зачем собака так делает?

Померанский шпиц
Фото: commons.wikimedia.org by G.Goodwin Jr., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Померанский шпиц

Почему собака "катается" по полу

Существует мнение, что таким образом пёс пытается заменить туалетную бумагу, поддерживая свою чистоту. Однако эксперты утверждают, что это совершенно неверно. Для очистки собаки используют другие способы.

Основная причина такого поведения — зуд или дискомфорт. Когда собака испытывает неприятные ощущения, она интуитивно ищет способ их устранить. "Езда" по полу — это способ почесаться, когда другие методы недоступны.

Что делать

Если ваш пёс часто катается по полу, это сигнал обратить внимание на его здоровье. В большинстве случаев достаточно провести обработку от паразитов, чтобы устранить причину зуда.

Однако если после обработки поведение сохраняется, следует показать питомца ветеринару. Зуд может быть вызван другими причинами, такими как аллергии, воспаления или проблемы с кожей.

Итог

"Езда" по полу — это не повод для смеха, а сигнал о дискомфорте вашего питомца. Забота и своевременное внимание помогут решить проблему и сохранить здоровье собаки.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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