Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вера Брежнева показала фото с загадочным мужчиной после признания в новом романе
Цифровой год — в сети математически разобрали 2025
Минимальная зарплата в Санкт-Петербурге преодолела отметку в 28 тыс. рублей
Компот зимой: почему он так важен для вашего здоровья
Ленивый пирог с вареньем: самый простой рецепт
Ошибки при выборе консилера, которые портят макияж
Насыщенный и сытный: гороховый суп с копчёной колбасой
Филипп Киркоров навестил одноклассницу во время поездки в Донбасс
На горные курорты Сочи обрушился мощный снегопад

Странное поведение собак: зачем они нарезают круги перед сном

1:27
Зоосфера

Если вы когда-либо наблюдали, как ваша собака кружит на одном месте перед тем, как улечься, то наверняка задавались вопросом: зачем она это делает? На первый взгляд, такое поведение кажется странным и необъяснимым, но у него есть свои эволюционные корни.

Кокер-спаниель
Фото: commons.wikimedia.org by Jean-Pol GRANDMONT, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Кокер-спаниель

Почему собака кружит перед сном

Секрет этого поведения кроется в инстинктах, которые достались современным собакам от их диких предков. Несмотря на тысячелетия, проведённые рядом с человеком, собаки сохранили некоторые повадки, свойственные их предкам.

В дикой природе выбор места для сна мог стать вопросом выживания. Чтобы избежать опасности, например, не лечь на ядовитую змею или насекомое, животные сначала "утрамбовывали" траву или землю, крутясь на месте. Таким образом, они делали своё спальное место более безопасным и удобным.

Современные собаки, живущие в уютных домах, уже не сталкиваются с такими угрозами. Однако инстинкты продолжают играть важную роль, помогая питомцу чувствовать себя защищённым и комфортным, даже если вокруг царит полная безопасность.

Итог

Кружение перед сном — это не странность, а эхо древних повадок, которые помогают собакам сохранять чувство уверенности и защищённости. Понимание этих инстинктов помогает лучше понимать наших пушистых друзей.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Загадочные саркофаги в Антарктиде: предупреждение, написанное миллионы лет назад
Наука и техника
Загадочные саркофаги в Антарктиде: предупреждение, написанное миллионы лет назад Аудио 
Как 10 000 шагов в день возможны без выхода на улицу
Здоровье
Как 10 000 шагов в день возможны без выхода на улицу Аудио 
5 минут ожидания: можно ли уехать, если инспектор не подошёл
Авто
5 минут ожидания: можно ли уехать, если инспектор не подошёл
Популярное
Сергей Безруков анонсировал обновлённый сериал Бригада

Актёр Сергей Безруков рассказал о преображённом сериале "Бригада" с его участием.

Сергей Безруков анонсировал обновлённый сериал Бригада
В Китае заявили о консенсусе России и США насчёт доллара
Sohu: Россия и США пришли к неожиданному консенсусу насчёт доллара
Яна Рудковская показала сказочные интерьеры своего дома в новогоднем декоре
Пять минут в день на фигуру мечты: как короткая тренировка помогает худеть
Итоги года: климатическая конференция покинула Баку и переезжает на Амазонку Игорь Лавровский Сговор Зеленского, Трампа и Макрона: кто и зачем перекрыл газ из России в ЕС? Юрий Бочаров Что наступивший год готовит России: конец Гордиеву узлу Виктор Пахомов
Юрий Лоза высмеял тексты хитов Лазарева, Долиной, Киркорова на Песне года
Никакой шерсти и запаха: лучшие породы для аллергиков
Юрий Лоза раскритиковал новый выпуск Песни года
Юрий Лоза раскритиковал новый выпуск Песни года
Последние материалы
Стать в 2025 году стройнее и здоровее: избавьтесь от этих привычек, которые мешают похудеть
Бури января — что ждет метеозависимых людей в первый месяц 2025
Три сказочных автомобильных направления на новогодние праздники
Уход за колеусом: почему растение теряет листья
Эксперты рассказали, какие ретропоезда существуют в России
Мышечный шок: миф или эффективная стратегия
Эти сорта томатов удивят своим вкусом — не пропустите
Японцы ищут выход из долговой ямы через азартные игры
Кошачьи усы: сенсорный инструмент или украшение
Организация пространства для новорождённого в маленькой квартире
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.