Странное поведение собак: зачем они нарезают круги перед сном

1:27 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Если вы когда-либо наблюдали, как ваша собака кружит на одном месте перед тем, как улечься, то наверняка задавались вопросом: зачем она это делает? На первый взгляд, такое поведение кажется странным и необъяснимым, но у него есть свои эволюционные корни.

Фото: commons.wikimedia.org by Jean-Pol GRANDMONT, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Кокер-спаниель

Почему собака кружит перед сном

Секрет этого поведения кроется в инстинктах, которые достались современным собакам от их диких предков. Несмотря на тысячелетия, проведённые рядом с человеком, собаки сохранили некоторые повадки, свойственные их предкам.

В дикой природе выбор места для сна мог стать вопросом выживания. Чтобы избежать опасности, например, не лечь на ядовитую змею или насекомое, животные сначала "утрамбовывали" траву или землю, крутясь на месте. Таким образом, они делали своё спальное место более безопасным и удобным.

Современные собаки, живущие в уютных домах, уже не сталкиваются с такими угрозами. Однако инстинкты продолжают играть важную роль, помогая питомцу чувствовать себя защищённым и комфортным, даже если вокруг царит полная безопасность.

Итог

Кружение перед сном — это не странность, а эхо древних повадок, которые помогают собакам сохранять чувство уверенности и защищённости. Понимание этих инстинктов помогает лучше понимать наших пушистых друзей.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

