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Странности собак: почему они облаивают зеркала

1:48
Зоосфера

Собаки — удивительные животные, которые могут порадовать своих владельцев множеством забавных и необычных привычек. Они "ездят" по полу, нарезают круги перед сном или наклоняют голову вбок, чем вызывают улыбки и умиление.

Обработанные паразитицидами собаки отравляют водоемы
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Golden_retriever_swimming_1380221.jpg by Nevit Dilmen
Обработанные паразитицидами собаки отравляют водоемы

Одной из таких странностей может быть облаивание собственного отражения в зеркале. Одни хозяева смеются над этим, другие чувствуют лёгкое беспокойство. Однако у такого поведения есть вполне логичное объяснение.

Почему собаки лают на зеркало

Эксперты объясняют, что далеко не все животные быстро адаптируются к человеческому миру, где зеркала — обычное дело. Для собаки механизм работы зеркала не очевиден.

Питомец не осознаёт, что видит своё собственное отражение. Вместо этого он воспринимает изображение как присутствие другого животного. Инстинкты подсказывают ему защитить свою территорию, поэтому собака начинает лаять, пытаясь прогнать "конкурента".

Однако через некоторое время пёс замечает, что у "врага" отсутствует запах — ключевой элемент в восприятии собаками мира. Постепенно животное понимает, что отражение не представляет угрозы, и перестаёт реагировать.

Как помочь собаке

В таких случаях главное — набраться терпения. Не стоит ругать питомца за подобное поведение. Со временем он привыкнет к зеркалу и перестанет обращать внимание на своё отражение.

Итог

Облаивание зеркала — это естественная реакция собаки на необычное явление. Со временем питомец разберётся в происходящем и перестанет видеть угрозу. А пока лучше просто поддержать любимца и дать ему возможность адаптироваться.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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