Шоколад и пирожные для собак: что может случиться

Собаки редко бывают разборчивы в еде и готовы попробовать почти всё, что окажется в их поле зрения. Некоторые продукты могут быть полезны для питомца, но есть и такие, которые представляют серьёзную угрозу для его здоровья.
Часто владельцы собак сталкиваются с вопросом: можно ли угостить питомца конфетой или пирожным? Ответ однозначен: нет, нельзя.
Сладости, даже в малых количествах, могут стать причиной:
Проблем с весом. У собак ожирение нередко приводит к ухудшению общего состояния здоровья.
Болезней зубов. Сладкое провоцирует развитие кариеса и других заболеваний полости рта.
Самая серьёзная опасность — шоколад и продукты с какао в составе.
Шоколад содержит вещества, токсичные для собак. Употребление даже небольшого количества может вызвать серьёзное отравление, а в больших дозах — привести к летальному исходу.
Если хотите побаловать своего питомца, замените вредные сладости на полезные лакомства. Например:
Эти продукты безопасны для здоровья собаки и отлично подходят в качестве угощения.
Лучше отказаться от угощения собаки сладостями и заменить их на безопасные овощи. Забота о рационе вашего питомца поможет сохранить его здоровье и продлить жизнь.
Шокола́д - кондитерское изделие на основе масла какао, являющегося продуктом переработки какао-бобов — семян шоколадного дерева, богатых теобромином и кофеином.
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