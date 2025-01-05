Шоколад и пирожные для собак: что может случиться

1:34 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Собаки редко бывают разборчивы в еде и готовы попробовать почти всё, что окажется в их поле зрения. Некоторые продукты могут быть полезны для питомца, но есть и такие, которые представляют серьёзную угрозу для его здоровья.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Корги

Можно ли давать собаке сладкое

Часто владельцы собак сталкиваются с вопросом: можно ли угостить питомца конфетой или пирожным? Ответ однозначен: нет, нельзя.

Сладости, даже в малых количествах, могут стать причиной:

Проблем с весом. У собак ожирение нередко приводит к ухудшению общего состояния здоровья.

Болезней зубов. Сладкое провоцирует развитие кариеса и других заболеваний полости рта.

Самая серьёзная опасность — шоколад и продукты с какао в составе.

Шоколад содержит вещества, токсичные для собак. Употребление даже небольшого количества может вызвать серьёзное отравление, а в больших дозах — привести к летальному исходу.

Что можно предложить вместо сладостей

Если хотите побаловать своего питомца, замените вредные сладости на полезные лакомства. Например:

морковку,

сладкий перец,

тыкву.

Эти продукты безопасны для здоровья собаки и отлично подходят в качестве угощения.

Итог

Лучше отказаться от угощения собаки сладостями и заменить их на безопасные овощи. Забота о рационе вашего питомца поможет сохранить его здоровье и продлить жизнь.

Уточнения

Шокола́д - кондитерское изделие на основе масла какао, являющегося продуктом переработки какао-бобов — семян шоколадного дерева, богатых теобромином и кофеином.

