Опасные продукты для собак: как избежать проблем

1:54 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Даже если ваш пёс питается сбалансированным кормом, иногда хочется побаловать его натуральной пищей. И собаки, как правило, не против такого разнообразия.

Фото: commons.wikimedia. org by Eugene0126jp, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Спящая собака

Однако важно помнить, что питомцы не всегда понимают, что для них безопасно, а что — нет. Собаки любопытны и всеядны, поэтому контроль рациона полностью ложится на плечи хозяина. Вот продукты, которые категорически нельзя давать собакам.

1. Напитки

Никакие "человеческие" напитки не подходят собакам. Спиртное, газировка или соки могут нанести серьёзный вред их здоровью. Питомца следует поить исключительно чистой водой.

2. Сладости

Сладкое способно вызывать серьёзные проблемы со здоровьем у собак, включая ожирение, заболевания зубов и даже отравления. Не стоит подвергать своего любимца такому риску.

3. Фрукты и ягоды

Некоторые фрукты опасны для собак. Виноград и изюм могут вызвать почечную недостаточность, цитрусовые — раздражение желудка, а авокадо, киви, хурма и другие экзотические плоды содержат вещества, вредные для организма животного.

4. Другие растительные продукты

Бобовые плохо влияют на пищеварение собак, вызывая вздутие и дискомфорт. Также запрещены картофель, томаты, кукуруза, чеснок и лук.

5. Специи и соль

Собакам противопоказаны любые приправы и соль. Поэтому важно следить, чтобы питомец не смог добраться до вашей еды.

Вывод

Контроль рациона собаки — это залог её здоровья и долголетия. Всегда проверяйте, чем угощаете своего питомца, и избегайте продуктов, которые могут быть для него опасны.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

