Всё о странной привычке кошек бить себя лапами

1:52 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Многие владельцы замечают, что кошки, особенно котята, иногда бьют себя задними лапами по мордочке. На первый взгляд это может показаться странным или забавным, но у такого поведения есть свои объяснения.

Фото: flickr.com by David Montolio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кошачья пасть

Почему кошки так делают

1. Игра

Если у вас только один питомец, который часто остаётся без компании, он может находить необычные способы развлечь себя. Для кошки даже такая "игра" лучше, чем скука и одиночество.

Решением может стать покупка игрушки, которая займёт вашего питомца и подарит ему больше радости.

2. Паразиты

Даже домашние кошки не застрахованы от появления паразитов, например, блох. Эти вредители могут вызывать зуд в любой части тела, и животное пытается справиться с дискомфортом всеми доступными способами.

Если вы замечаете такое поведение у взрослой кошки, стоит проверить её на наличие паразитов и при необходимости провести обработку.

3. Стресс

Кошки, как и люди, подвержены стрессу. Причиной может быть всё что угодно: переезд, смена распорядка, шум или даже недостаток внимания. Некоторые кошки выражают своё беспокойство необычным поведением, включая удары лапками по мордочке.

Что делать

Если ваша кошка часто бьёт себя лапами, обратите внимание на её общее состояние. Проверьте, нет ли паразитов, обеспечьте питомцу игрушки или увеличьте время общения с ним. При подозрении на стресс важно устранить его источник или обратиться к ветеринару.

Такое поведение может быть как нормальной частью игры, так и сигналом о проблеме. Внимательное отношение к своему питомцу поможет сохранить его здоровье и настроение.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

