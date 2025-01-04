Контакт с людьми и шумы города: как вырастить уравновешенного щенка

1:59 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Воспитание щенка — это процесс, который требует быстроты и решительности. Время на воспитание идёт не годами и даже не месяцами — заложить основу характера собаки нужно в первые недели её жизни.

Фото: commons.wikimedia.org by Майкл Макфи, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Золотистый ретривер

Считается, что до 14 недель щенки максимально открыты для контакта с человеком и окружающей средой. Это идеальный период, чтобы сформировать у питомца послушание, доверие и правильные поведенческие привычки. Эксперты настоятельно рекомендуют начинать воспитание как можно раньше.

Как правильно воспитывать щенка

Начинайте с 3-4 недель.

Уже в этом возрасте щенки активно изучают мир вокруг. Чем раньше вы начнёте процесс социализации, тем выше шанс вырастить уравновешенную и воспитанную собаку.

Знакомьте щенка с окружающим миром.

Важно не только познакомить питомца с домом, но и показать ему обстановку за его пределами. Щенок должен общаться с людьми разного возраста и пола, чтобы в будущем у него не возникало проблем при контакте с незнакомыми людьми.

Контакт с другими животными.

Позвольте щенку взаимодействовать с другими животными, но следите, чтобы они были здоровы и привиты. Это поможет питомцу стать более социализированным.

Приучайте к шумам.

Не изолируйте щенка от посторонних звуков. Городской шум, звонок в дверь, работа бытовой техники — всё это должно стать для него привычным.

Обратитесь к специалисту.

Если у вас нет опыта, привлеките профессионального кинолога. Он не только поможет в дрессировке, но и даст вам полезные советы по воспитанию.

Помните, что воспитание щенка — это важнейший этап, который формирует основу поведения вашей собаки на всю жизнь. Начните вовремя, и ваш питомец станет послушным и уравновешенным другом.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

