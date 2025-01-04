Никакой шерсти и запаха: лучшие породы для аллергиков

Мечтаете о собаке, но аллергия или боязнь шерсти на мебели мешают сделать выбор? Вас порадует новость: существуют породы, которые почти не линяют и не создают проблем в доме. Вот несколько отличных вариантов.
Эти собаки храбры, устойчивы к стрессу и прекрасно подходят для семей с детьми. Миниатюрные шнауцеры славятся своей сторожевой природой, а ещё - отсутствием линьки. Однако, чтобы шерсть питомца оставалась ухоженной, ему необходимо регулярное расчёсывание и тримминг каждые три месяца, особенно после смены зубов.
Йорки — это активные, любопытные и независимые собаки, которых важно правильно воспитывать с раннего возраста. Несмотря на длинную шерсть, эти малыши не линяют и почти не пахнут. Шерсть требует регулярного ухода: расчесывания и стрижки челки, чтобы она не мешала обзору.
Эта порода отличается гладкой кожей с пятнами различных оттенков. У одних собак шерсть совсем отсутствует, у других она настолько короткая, что её едва заметно. Голые терьеры не только гипоаллергенны, но и радуют своим интеллектом, жизнерадостностью и эмоциональностью.
На первый взгляд, длинная шерсть ши-тцу может показаться проблемой, но это не так. Их шерсть близка по структуре к человеческим волосам, а подшерсток не вызывает аллергии. Однако без ежедневного расчесывания и регулярных стрижек не обойтись.
Эти собаки бывают двух видов — голые и пуховые. Обе разновидности практически не линяют, а их шерсть напоминает человеческие волосы. Правильный уход избавит от перхоти и запахов, оставив только удовольствие от общения с питомцем.
Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
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