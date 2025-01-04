Никакой шерсти и запаха: лучшие породы для аллергиков

2:10 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Мечтаете о собаке, но аллергия или боязнь шерсти на мебели мешают сделать выбор? Вас порадует новость: существуют породы, которые почти не линяют и не создают проблем в доме. Вот несколько отличных вариантов.

Фото: commons.wikimedia.org by Zorik07, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Цвергшнауцер

Цвергшнауцер: маленький сторож с пушистой мордой

Эти собаки храбры, устойчивы к стрессу и прекрасно подходят для семей с детьми. Миниатюрные шнауцеры славятся своей сторожевой природой, а ещё - отсутствием линьки. Однако, чтобы шерсть питомца оставалась ухоженной, ему необходимо регулярное расчёсывание и тримминг каждые три месяца, особенно после смены зубов.

Йоркширский терьер: очаровательный непоседа

Йорки — это активные, любопытные и независимые собаки, которых важно правильно воспитывать с раннего возраста. Несмотря на длинную шерсть, эти малыши не линяют и почти не пахнут. Шерсть требует регулярного ухода: расчесывания и стрижки челки, чтобы она не мешала обзору.

Американский голый терьер: энерджайзер без шерсти

Эта порода отличается гладкой кожей с пятнами различных оттенков. У одних собак шерсть совсем отсутствует, у других она настолько короткая, что её едва заметно. Голые терьеры не только гипоаллергенны, но и радуют своим интеллектом, жизнерадостностью и эмоциональностью.

Ши-тцу: длинношерстный, но гипоаллергенный

На первый взгляд, длинная шерсть ши-тцу может показаться проблемой, но это не так. Их шерсть близка по структуре к человеческим волосам, а подшерсток не вызывает аллергии. Однако без ежедневного расчесывания и регулярных стрижек не обойтись.

Китайская хохлатая: собака с изысканным видом

Эти собаки бывают двух видов — голые и пуховые. Обе разновидности практически не линяют, а их шерсть напоминает человеческие волосы. Правильный уход избавит от перхоти и запахов, оставив только удовольствие от общения с питомцем.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



