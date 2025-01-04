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Чем грозят кошке ваши наказания: главные ошибки владельцев

1:50
Зоосфера » Кошки

Кошки уже давно перестали быть просто мышеловами и стали полноценными членами семьи. Но иногда их поведение становится настоящим испытанием. Скверный характер и амбиции питомца могут превратить жизнь хозяина в борьбу за территорию. Что же делать? Тапки и веники здесь не помогут — эксперты уверяют, что физические наказания бесполезны и даже вредны.

Эльф
Фото: Канал t.me/cosmospet by Скриншот канала t.me/cosmospet, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Эльф

Почему наказывать кошек нельзя

Эффективность наказаний равна нулю

Чтобы кошка поняла, за что её наказывают, её нужно застать "на месте преступления". Но если прошло хотя бы несколько минут, питомец уже не свяжет действие с наказанием. Для него ваше раздражение становится не понятным, а пугающим.

Риск испортить отношения

Строгость и наказания отталкивают кошек от хозяев. Питомец может начать избегать человека, перестанет приходить на руки и даже откажется есть в его присутствии. Вместо доверия вы получите отчуждение, а это точно не то, чего хочет любящий хозяин.

Проблемы с поведением

Несмотря на мнение экспертов, что кошки не мстительны, хозяева иногда сталкиваются с "ответными ударами". Промокшая одежда, испорченная мебель — частые "сюрпризы" от питомцев, переживающих конфликты. Но важно понимать, что такие поступки чаще вызваны стрессом, грязным лотком или гормональными изменениями, чем желанием отомстить.

Как найти общий язык с кошкой

Эксперты предлагают воздействовать на кошек исключительно голосом. Спокойный и уверенный тон, мягкие, но настойчивые слова помогут донести до питомца, что вы недовольны. А главное, важно устранять причины поведения, а не бороться с его следствиями.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
 

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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