Как появляются пятна у далматинов и что они означают

2:23 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Далматинцы - это одна из самых узнаваемых пород собак, и их уникальные чёрные пятна давно стали их визитной карточкой. Но откуда они берутся и когда появляются? Ответ на этот вопрос требует взгляда на историю селекции и биологию этих животных.

Фото: BIR Grupp: 6 DALMATINER, Mellanmöllan Honey Pie by Svenska Mässan, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Далматинец

Далматины имеют белый окрас с пятнами, которые представляют собой результат долгого процесса разведения. Считается, что эти пятна появились в результате мутации, произошедшей в древности, когда предки далматинов скрещивались с другими породами, такими как пойнтеры или пятнистые доги. В процессе селекции люди продолжали выводить собак с этим пятнистым окрасом, который в итоге стал характерным для породы. Для любителей генетики это отличный пример того, как несколько генов могут взаимодействовать и создавать новый уникальный признак.

Что касается окрасов, то у далматинов основным цветом является белый, а пятна могут быть чёрными или печёночно-коричневыми. Эти пятна должны быть чёткими и круглыми, хорошо распределёнными по телу, с размером от десятицентовой монеты до полудоллара. Пятна на голове, ногах и хвосте обычно меньше, чем на остальных частях тела. При этом не каждый окрас считается допустимым — только чёрные и коричневые пятна соответствуют стандарту, а другие цвета могут привести к дисквалификации на выставках.

Интересно, что пятна у щенков далматинов не видны при рождении. Они появляются только через несколько недель, когда на их коже начинают проявляться чёрные волоски, которые постепенно заменяют белые. Пятна могут покрывать не только тело, но и даже внутреннюю часть пасти!

Однако окрас далматинов не лишён некоторых недостатков. Гены, отвечающие за пятна, также могут предрасполагать этих собак к глухоте. По статистике, около 8% далматинов в США являются двусторонне глухими, а 22% - односторонне.

Далматины были не только собаками-компаньонами, но и играли разные роли в истории, например, как каретные собаки, защищающие лошадей и экипажи от других животных. Яркий окрас с пятнами хорошо помогал им выделяться в толпе.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



