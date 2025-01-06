Регенерация хвостов у ящериц: новое открытие в области биологии

1:09 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Ящерицы известны своей удивительной способностью к регенерации хвоста, и недавние исследования раскрыли новые факты о том, сколько раз они могут отращивать этот орган. Доктор Дамиан Леттуф из Университета Кертина отметил, что ящерицы могут восстанавливать хвосты несколько раз, и на самом деле нет строгих ограничений на количество восстановлений. Однако важно помнить, что новый хвост не будет точно таким же, как прежний.

Фото: flickr.com by Brian Gratwicke, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Ящерица

Интересно, что процесс восстановления хвоста может сопровождаться бифуркацией — разветвлением на два или более отростков, что делает этот орган ещё более уникальным. Исследования профессора Хайнриха Кайзера, проведённые на 250 видах ящериц, показали, что примерно 13 % из них имели больше одного хвоста. В некоторых случаях количество хвостов доходило до девяти!

Эти открытия открывают новые перспективы для изучения регенерации и могут иметь важное значение для медицины, возможно, даже в разработке новых технологий в области восстановления тканей у человека.

Уточнения

Я́щерицы - парафилетическая группа пресмыкающихся отряда чешуйчатых, традиционно рассматриваемая в ранге подотряда.

