Что делать, если стерилизованная кошка продолжает проявлять половое поведение

2:08 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Многие владельцы кошек после стерилизации задаются вопросом: могут ли их питомцы оставаться сексуально активными? Краткий ответ — в большинстве случаев нет, однако бывают исключения.

Фото: andrewdunnphoto.com by Эндрю Данн, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Кот, ветеринар

Во время стерилизации или кастрации у кошек удаляются репродуктивные органы, что приводит к прекращению выработки половых гормонов. Это должно исключить сексуальное поведение, однако если кошка была стерилизована уже после достижения репродуктивной зрелости, в её организме могут остаться остаточные гормоны, которые некоторое время будут поддерживать половое влечение.

Часто такие проявления сексуального поведения исчезают через несколько недель, когда уровень гормонов снижается. Однако если кошка продолжает демонстрировать признаки течки после этого времени, это может свидетельствовать о синдроме реминантного яичника - состоянии, при котором в брюшной полости остаются активные ткани яичников. В таком случае требуется дополнительная операция по удалению остатков ткани.

Некоторые кошки могут вести себя сексуально из-за воздействия гормональных препаратов, таких как эстроген или прогестерон. Если вы используете такие препараты, убедитесь, что они находятся вне досягаемости вашего питомца. Также важно помнить, что опухоли надпочечников могут вызывать избыточную выработку половых гормонов, что также может привести к поведению, напоминающему течку.

Кроме того, стерилизованные кошки могут демонстрировать поведение, которое выглядит как сексуальное, но на самом деле это просто игра или признак перевозбуждения. В таких случаях такое поведение не является проблемой, если оно не вызывает дискомфорта у других домашних животных или у вас.

Тем не менее, если ваша кошка продолжает проявлять сексуальную активность, несмотря на стерилизацию, обратитесь к ветеринару для консультации. Специалист сможет провести необходимые анализы, чтобы исключить гормональные нарушения или другие проблемы со здоровьем.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



