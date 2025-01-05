Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Где начнётся Третья мировая? Названо возможное место начала войны
Неожиданная проблема с космодромами возникла в США
ВСУ заранее договорились атаковать российских журналистов
Сделайте первый шаг: тренировки для новичков с крупным телом
Ядерная война не уничтожит эти страны: какие государства выживут?
Семь фраз, которые выдают скрытую зависть окружающих
Немцы предсказали скорый захват ДНР и ЛНР
Как вырастить крупную морковь: секреты успешного ухода
Без плесени и проблем: как правильно сушить одежду дома

Как распознать, что собака хочет быть одна: 11 этапов поведения

3:12
Зоосфера

Собаки не могут говорить, но они отлично передают свои чувства и настроения через язык тела. Их эмоции, включая стресс и дискомфорт, можно расшифровать с помощью особой системы, созданной специалистом по поведению животных Кендалом Шепердом - "лестницы агрессии". Это простое руководство помогает владельцам собак распознать, на каком этапе находится их питомец, и избежать возможных негативных последствий.

Американский питбультерьер
Фото: flickr is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Американский питбультерьер

Как работает лестница агрессии? Чем раньше вы заметите сигнал, тем быстрее сможете предотвратить стресс своего питомца. С каждым шагом животное становится все более напряжённым и готовым к агрессии, если его сигналы игнорируются.

  1. Зевота, моргание, облизывание носа
    Зевота может быть признаком не только усталости, но и способа снять напряжение. Точно так же собаки часто облизывают нос или лицо хозяев, чтобы показать, что не представляют угрозы, особенно если они чувствуют беспокойство.

  2. Взгляд в сторону
    Когда собака отворачивает голову или смотрит в сторону, это сигнал того, что она хочет избежать общения. Это может быть признаком дискомфорта.

  3. Поворот тела и движения лапами
    Отвернувшись всем телом, собака даёт понять, что ей нужно пространство. Важно дать питомцу время побыть наедине, чтобы снять напряжение.

  4. Побег
    Если собака убегает, значит, она пытается выйти из стрессовой ситуации. Лучше не заставлять её оставаться в этом состоянии.

  5. Ползание и прижатые уши
    Когда собака начинает ползти, сжав уши, это признак нервозности. Питомец пытается избежать конфликта и стрессовых ситуаций.

  6. Сгорбленная поза, поджатый хвост
    Когда собака сжимается и поджимает хвост, это сигнал, что она сильно переживает. В такие моменты ей нужно пространство и тишина.

  7. Поза лёжа, открыв живот
    Если собака ложится на спину и показывает живот, это не всегда знак игры. Это может быть попытка умиротворить вас, показать, что она не угрожает.

  8. Застывшая поза, пристальный взгляд
    Когда собака застыла и внимательно следит за вами, она находится на грани стресса. Если ситуация не меняется, питомец может перейти к агрессии.

  9. Рычание
    Рычание — это явный сигнал, что собака расстроена и просит пространство. Игнорирование этого шага может привести к более серьёзным действиям.

  10. Щелчок зубами
    Щёлкание зубами — это предупреждение. Собаки показывают, что готовы защитить себя, если угрозы не исчезнут.

  11. Укус
    Если все предыдущие этапы не помогли и угроза сохраняется, собака может укусить. Это крайняя мера самозащиты, которая не делает питомца плохим.

Важно научиться распознавать эти сигналы и вовремя реагировать. Каждый из этапов лестницы агрессии — это шанс предотвратить стресс и агрессию, прежде чем ситуация выйдет из-под контроля.

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Обсудить
Сейчас читают
Как приготовить тушёную картошку в стиле советской столовой
Еда и рецепты
Как приготовить тушёную картошку в стиле советской столовой Аудио 
Глубоководной камере удалось сделать первую в истории запись неуловимых морских хищников
Домашние животные
Глубоководной камере удалось сделать первую в истории запись неуловимых морских хищников Аудио 
Какие растения любят мульчирование опилками? Запомните этот список
Садоводство, цветоводство
Какие растения любят мульчирование опилками? Запомните этот список Аудио 
Популярное
Яна Рудковская показала сказочные интерьеры своего дома в новогоднем декоре

Продюсер Яна Рудковская похвасталась тем, как украсила свой дом к Новому году.

Яна Рудковская показала сказочные интерьеры своего дома в новогоднем декоре
Юрий Лоза высмеял тексты хитов Лазарева, Долиной, Киркорова на Песне года
Юрий Лоза высмеял тексты хитов Лазарева, Долиной, Киркорова на Песне года
Какие растения любят мульчирование опилками? Запомните этот список
Юрию Шатунову установили памятную доску на его малой родине
Итоги года: климатическая конференция покинула Баку и переезжает на Амазонку Игорь Лавровский Сговор Зеленского, Трампа и Макрона: кто и зачем перекрыл газ из России в ЕС? Юрий Бочаров Что наступивший год готовит России: конец Гордиеву узлу Виктор Пахомов
Как быстро и эффективно избавиться от тараканов в доме: экологичный народный метод
5 минут ожидания: можно ли уехать, если инспектор не подошёл
Соседство, которое губит огурцы — что не стоит сажать рядом
Соседство, которое губит огурцы — что не стоит сажать рядом
Последние материалы
Что делает Египет ведущим мировым туристическим направлением
Золотистая корочка и воздушная текстура: ваша новая любимая баница!
Отдых в 2025 году: на сколько туристам придётся раскошелиться?
Украинцы пытались пойти в контратаку в Курской области: в чём цель Зеленского?
Что происходит с организмом, если ежедневно сидеть слишком долго
Защита от стресса и последствий вредной пищи: какие напитки нужно пить?
Секреты вкусных макарон по-флотски: от выбора макарон до специй
8500 жителей Херсонской области получили бесплатные путёвки на отдых в 2024 году
От кого фанатеет Овечкин? Хоккеист назвал лучшего спортсмена 2024 года
Как сохранить молодость лица без инъекций и операций: три самые эффективные техники массажа
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.