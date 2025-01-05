Как распознать, что собака хочет быть одна: 11 этапов поведения

3:12 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Собаки не могут говорить, но они отлично передают свои чувства и настроения через язык тела. Их эмоции, включая стресс и дискомфорт, можно расшифровать с помощью особой системы, созданной специалистом по поведению животных Кендалом Шепердом - "лестницы агрессии". Это простое руководство помогает владельцам собак распознать, на каком этапе находится их питомец, и избежать возможных негативных последствий.

Фото: flickr is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic Американский питбультерьер

Как работает лестница агрессии? Чем раньше вы заметите сигнал, тем быстрее сможете предотвратить стресс своего питомца. С каждым шагом животное становится все более напряжённым и готовым к агрессии, если его сигналы игнорируются.

Зевота, моргание, облизывание носа

Зевота может быть признаком не только усталости, но и способа снять напряжение. Точно так же собаки часто облизывают нос или лицо хозяев, чтобы показать, что не представляют угрозы, особенно если они чувствуют беспокойство. Взгляд в сторону

Когда собака отворачивает голову или смотрит в сторону, это сигнал того, что она хочет избежать общения. Это может быть признаком дискомфорта. Поворот тела и движения лапами

Отвернувшись всем телом, собака даёт понять, что ей нужно пространство. Важно дать питомцу время побыть наедине, чтобы снять напряжение. Побег

Если собака убегает, значит, она пытается выйти из стрессовой ситуации. Лучше не заставлять её оставаться в этом состоянии. Ползание и прижатые уши

Когда собака начинает ползти, сжав уши, это признак нервозности. Питомец пытается избежать конфликта и стрессовых ситуаций. Сгорбленная поза, поджатый хвост

Когда собака сжимается и поджимает хвост, это сигнал, что она сильно переживает. В такие моменты ей нужно пространство и тишина. Поза лёжа, открыв живот

Если собака ложится на спину и показывает живот, это не всегда знак игры. Это может быть попытка умиротворить вас, показать, что она не угрожает. Застывшая поза, пристальный взгляд

Когда собака застыла и внимательно следит за вами, она находится на грани стресса. Если ситуация не меняется, питомец может перейти к агрессии. Рычание

Рычание — это явный сигнал, что собака расстроена и просит пространство. Игнорирование этого шага может привести к более серьёзным действиям. Щелчок зубами

Щёлкание зубами — это предупреждение. Собаки показывают, что готовы защитить себя, если угрозы не исчезнут. Укус

Если все предыдущие этапы не помогли и угроза сохраняется, собака может укусить. Это крайняя мера самозащиты, которая не делает питомца плохим.

Важно научиться распознавать эти сигналы и вовремя реагировать. Каждый из этапов лестницы агрессии — это шанс предотвратить стресс и агрессию, прежде чем ситуация выйдет из-под контроля.

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



