Чем занять собаку в квартире: простые и весёлые игры

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Чем занять собаку в маленькой квартире, чтобы сохранить жилье в целости

Живя в небольшой квартире с активной собакой, важно придумать способы, как позволить питомцу выплёскивать свою энергию, не разрушая мебель и не создавая беспорядок. Вот несколько идей, которые помогут вам организовать занятие для вашего пушистого друга, даже если вы не можете выйти на прогулку.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Девушка с йоркширским-терьером

Чередование игрушек

Чтобы сохранить интерес к игрушкам, спрячьте те, которыми собака давно не играла, и спустя некоторое время верните их на видное место. Это будет как новинка для питомца, и он с удовольствием будет исследовать старые игрушки.

Игра в прятки

Прячьтесь от собаки за мебелью или в шкафу, а затем позовите её. Оставьте звуковые подсказки и поощрите собаку лакомством, когда она вас найдёт.

Полоса препятствий

Устройте небольшую полосу препятствий прямо в квартире. Можно использовать мебель для создания туннелей, или прикрепить ленту, чтобы собака перепрыгивала через неё. Это даст ей возможность активно двигаться.

Фокусы с чашками

Положите лакомство под одну из чашек и перемешайте их, попросив собаку найти угощение. Это не только развлекет питомца, но и поможет развить его умственные способности.

Погоня за мыльными пузырями

Собаки обожают гоняться за мыльными пузырями. Используйте безопасные для питомцев пузырьки и позвольте ему наслаждаться охотой на "добычу". Можно использовать машину для мыльных пузырей, если вам нужно освободить руки.

Игры с головоломками

Специальные игрушки-головоломки для кормления могут занять собаку на длительное время, заставляя её трудиться, чтобы достать лакомство. Это интеллектуальные игры, которые также помогают расходовать энергию.

Перетягивание каната

Это хорошая физическая игра, которая позволяет собаке расходовать много энергии. Убедитесь, что игра происходит под контролем, чтобы не допустить перевозбуждения питомца.

Обучение трюкам

Дрессировка и обучение новым трюкам — отличная альтернатива прогулке. Используя метод шейпинга, вы можете научить собаку полезным командам и развить её интеллектуальные способности.

Игры для развития нюха

Спрячьте лакомства по квартире и попросите собаку их найти. Это стимулирует её нос и помогает потратить лишнюю энергию.

Жевательные игрушки

Дайте питомцу игрушку, которая стимулирует жевательные инстинкты. Это не только удержит собаку от разрушений, но и расслабит её, помогая в борьбе с излишней энергией.

Важные советы:

Помните, что каждая собака индивидуальна. Выбирайте подходящие игры в зависимости от возраста и состояния здоровья питомца.

Следите за безопасностью. Никогда не оставляйте собаку без присмотра с игрушками, особенно если они могут быть опасны.

Учитывайте физические ограничения питомца. Например, пожилые собаки не всегда могут активно играть в мяч на лестнице.

Вы можете организовать весёлое и активное времяпрепровождение для вашей собаки прямо в квартире, при этом не нарушая гармонию в доме.

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



